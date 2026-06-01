Dışı çıtır içi yumuşacık! Kadayıfın lezzet sırrı ortaya çıktı...

Geleneksel lezzetler arasında özel bir yere sahip olan kadayıf tatlısı, pratik yapımıyla dikkat çekiyor. İşte tam ölçülü ve lezzeti garanti tatlının tüm detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2026 10:22

MALZEMELER

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Tatlı için:

500 gram tel kadayıf

200 gram tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz veya fındık

YAPILIŞI

Öncelikle şerbet için şeker ve suyu tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Soğumaya bırakın.

Kadayıfı elinizle tel tel ayırın ve eritilmiş tereyağıyla iyice harmanlayın.

Kadayıfın yarısını yağlanmış fırın tepsisine bastırarak yayın.

Üzerine ceviz veya fındığı eşit şekilde serpiştirin.

Kalan kadayıfı da üzerine yayarak hafifçe bastırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

Şerbetini çekmesi için 2-3 saat dinlendirin ve servis edin.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

