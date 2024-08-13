Diyet tatlı tarifi: Kayısılı yulaf topları

Diyet yaparken yaşanabilen tatlı krizlerinin önüne geçebilecek ve oldukça sağlıklı bir tarif olan kayısılı yulaf topları, sizlere adeta bir lezzet şöleni yaşatacak. Yulafın ve kayısının besleyiciliği, tarçının enfes kokusu ve kan şekerini dengeleyebilen özelliği ile birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 08:51
  • 15 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

15 adet kuru kayısı

6 adet hurma

Yarım su bardağı yulaf

İki çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Kuru kayısı ve hurmaları bir kap içerisine alın ve yumuşaması için üzerine sıcak su ekleyip yaklaşık 10 dakika bekletin.
Yumuşayan kayısı ve hurmaları suyun içerisinden çıkarın ve kurutun.
Mutfak robotunuzun içerisine ilk olarak yulafı ekleyip çekin.
Ardından doğramış olduğunuz kuru meyveleri de üzerine ilave edin.
Yulaf ve meyve topları homojen bir kıvam alana kadar robotta çekme işlemine devam edin.
Karışımı geniş bir kabın içerisine alın ve üzerine tarçın ilave ederek karıştırın.
Hazırlamış olduğunuz karışımı istediğiniz boyutlarda elinize alıp şekil verin ve yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. (Şekil verirken ellerinizi ıslatırsanız daha kolay şekil verebilirsiniz.)
Buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
Kayısılı yulaf toplarınız hazır.

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