Diyet tatlı tarifi: Kayısılı yulaf topları

Yumuşayan kayısı ve hurmaları suyun içerisinden çıkarın ve kurutun.

Mutfak robotunuzun içerisine ilk olarak yulafı ekleyip çekin.

Ardından doğramış olduğunuz kuru meyveleri de üzerine ilave edin.

Yulaf ve meyve topları homojen bir kıvam alana kadar robotta çekme işlemine devam edin.

Karışımı geniş bir kabın içerisine alın ve üzerine tarçın ilave ederek karıştırın.

Hazırlamış olduğunuz karışımı istediğiniz boyutlarda elinize alıp şekil verin ve yağlı kağıdın üzerine yerleştirin. (Şekil verirken ellerinizi ıslatırsanız daha kolay şekil verebilirsiniz.)

Buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Kayısılı yulaf toplarınız hazır.

Kuru kayısı ve hurmaları bir kap içerisine alın ve yumuşaması için üzerine sıcak su ekleyip yaklaşık 10 dakika bekletin.