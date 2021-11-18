Ekler hamuru tarifi: Ekler hamuru nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Hamuru yaparken unun topaklaşmaması için iyice karıştırın. Malzemelerden katı bir hamur elde edilmektedir. Ancak yumurtalar eklendikçe hamur kıvam alacaktır. Yumurtaları tek tek ekleyiniz ve her eklediğiniz yumurtayı mikser yardımı ile çırpınız. 4 yumurtayı da ekleyip hamur ile iyice harmanladıktan sonra şekil vermek için buzdolabı poşetine de ya da hazır poşetlerin içerine koyabilirsiniz. Ekler hamurunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Ancak her fırının pişirme süresi farklı olacağından kontrol etmeyi unutmayın. Bu hamur ekler pasta için kullanılabileceği gibi profiterol yapımında da kullanılabilmektedir.