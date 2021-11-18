Ekler hamuru tarifi: Ekler hamuru nasıl yapılır?

Ekler pasta sevenlerin en merak ettikleri şeylerden biri de hamurunun nasıl yapıldığıdır. Eklerin en önemli kısmını oluşturan ekler hamuru, oldukça az malzeme ile çok kısa sürede elde edilebilmektedir. Hem hamurun pratik yapılışı hem de eklerin inanılmaz lezzeti sayesinde bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. İşte, ekler hamuru tarifi…
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:23Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:23
12 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
Yarım paket (125 gr) tereyağı
1,5 su bardağı su
1 su bardağından 1 parmak fazla un
4 adet yumurta
AŞÇININ NOTU
Hamuru yaparken unun topaklaşmaması için iyice karıştırın. Malzemelerden katı bir hamur elde edilmektedir. Ancak yumurtalar eklendikçe hamur kıvam alacaktır. Yumurtaları tek tek ekleyiniz ve her eklediğiniz yumurtayı mikser yardımı ile çırpınız. 4 yumurtayı da ekleyip hamur ile iyice harmanladıktan sonra şekil vermek için buzdolabı poşetine de ya da hazır poşetlerin içerine koyabilirsiniz.
Ekler hamurunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Ancak her fırının pişirme süresi farklı olacağından kontrol etmeyi unutmayın. Bu hamur ekler pasta için kullanılabileceği gibi profiterol yapımında da kullanılabilmektedir.
YAPILIŞI
Tencerenin içerisine su ve tereyağını alın ve kaynayamaya bırakın.
Su ve tereyağı kaynadıktan sonra içerisine unu ekleyin ve iyice karıştırın.
Karılım hamur kıvamına gelince ocaktan alın.
Hamuru soğumaya bırakın.
Hamur iyice soğuduktan sonra yumurtaları tek tek ekleyin ve mikser ile çırpın.
Yumuşak ve yapışkan bir kıvam elde ettikten sonra hamuru poşetlere yerleştirip kullanabilirsiniz.