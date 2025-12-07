Enfes çay saatlerine: Ahududulu mini tart tarifi

Pazar kahvaltısından sonra çay saatine en yakışacak tatlılardan biri olan tart, pratikliği ve lezzetiyle adeta mest ediyor. İşte lezzetine doyamayacağınız meyvesiyle çıtır çıtır tart tarifi...

YAPILIŞI

MALZEMELER

Tart Tabanı için:

1,5 su bardağı un

100 g soğuk tereyağı (küçük küpler halinde)

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yumurta sarısı

1–2 yemek kaşığı soğuk su (gerekirse)

1 tutam tuz

Krema Dolgusu için (isteğe bağlı):

200 ml krema

100 g beyaz çikolata

1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzeri için:

Taze ahududu

İsteğe göre pudra şekeri, nane yaprağı

YAPILIŞI

1. Tart hamurunu hazırlayın

Un, pudra şekeri ve tuzu karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarıyla kum kıvamına gelene kadar ovalayın.

Yumurta sarısını ekleyin, gerekirse 1–2 yemek kaşığı soğuk su ekleyerek hamuru toparlayın.

Hamuru streçleyip 15–20 dakika buzdolabında dinlendirin.

2. Mini kalıplara yerleştirin

Hamuru merdane ile ince açın.

Mini tart kalıplarına yerleştirip kenarlardan düzeltin.

Çatalla tabanına delikler açın.

180°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12–15 dakika altın rengi alana kadar pişirin.

3. Dolguyu hazırlayın (isteğe bağlı)

Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin.

Krema ile karıştırıp vanilya ekleyin.

Soğuyan tart tabanlarına doldurun.

4. Üzerini süsleyin

Taze ahududularla doldurun.

İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpin.

Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

Tart hamurunun dağılmaması için tereyağının mutlaka soğuk olduğuna emin olun.

Dolgu kullanmayacaksanız sadece ahududu + biraz reçel/jöle ile de hazırlayabilirsiniz.

Tartların içi çıtır kalsın istiyorsanız tabana çok ince bir tabaka beyaz çikolata sürüp öyle meyve ekleyin.

