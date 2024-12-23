Ev yapımı çikolatalı puding tarifi: Tatlı krizine çözüm
Evde yapılan tatlıların yeri her zaman ayrıdır. Çikolatalı puding de hem çocukların hem de yetişkinlerin favorilerinden biri olarak mutfağınızda pratik bir şekilde hazırlanabilir. İçinde katkı maddesi olmayan, tamamen doğal malzemelerle yapılan bu tarif, market pudinglerini aratmayacak kadar lezzetli. Üstelik yapımı da oldukça kolay! Sadece birkaç temel malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz ev yapımı çikolatalı puding, tatlı krizlerinize enfes bir çözüm olacak. Şimdi, bu harika tatlıyı hazırlamaya başlayalım!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:45Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:45
YAPILIŞI
Malzemeler:
3 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı kakao
1/2 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
50 gram bitter çikolata (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Bir tencereye un, kakao ve toz şekeri koyun. Malzemeleri karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
Karıştırmaya devam ederken sütü azar azar ekleyin ve topaklanmayı önlemek için iyice karıştırın.
Orta ateşte sürekli karıştırarak karışımı pişirin. Puding kaynamaya başladığında kıvam alacaktır.
Puding göz göz kaynadığında altını kısın ve vanilin, tereyağı ve bitter çikolatayı ekleyin. Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın.
Puding hazır olduğunda kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin ve ardından buzdolabında soğumaya bırakın.
Servis yapmadan önce üzerine rendelenmiş çikolata, hindistancevizi veya dövülmüş fındık serpebilirsiniz. Afiyet olsun!