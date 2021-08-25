Ev Yapımı Nefis Kazandibi Tarifi – Püf Noktalarıyla Lezzetli Kazandibi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

AŞÇININ NOTU

Kaynatma sırasında dibinin tutmaması gerekmektedir. Bundan dolayı, ara sıra karıştırılmaya dikkat edilmesi önemlidir. Şeker ilave edildikten sonra fazla kaynatılmamalıdır. Pudra şekeri ne çok ne de az olmalıdır. Dengeli bir şekilde tepsiye yayılmalıdır. Soğuyan muhallebi, bir porsiyonluk 5 ila 7 cm boyutlarda dikdörtgen şeklinde kesilmelidir. Spatula ile çıkartılarak yanık kısmı üste gelecek şekilde yerleştirilmelidir.