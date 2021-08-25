Ev Yapımı Nefis Kazandibi Tarifi – Püf Noktalarıyla Lezzetli Kazandibi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

MALZEMELER
- 1 litre süt
- 1 çay bardağı pirinç unu
- 1 çay bardağı buğday nişastası
- 1 su bardağı şeker
- Tepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri
AŞÇININ NOTU
Kaynatma sırasında dibinin tutmaması gerekmektedir. Bundan dolayı, ara sıra karıştırılmaya dikkat edilmesi önemlidir.
Şeker ilave edildikten sonra fazla kaynatılmamalıdır.
Pudra şekeri ne çok ne de az olmalıdır. Dengeli bir şekilde tepsiye yayılmalıdır.
Soğuyan muhallebi, bir porsiyonluk 5 ila 7 cm boyutlarda dikdörtgen şeklinde kesilmelidir. Spatula ile çıkartılarak yanık kısmı üste gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
YAPILIŞI
- Her yemek yapımında olduğu gibi, kazandibi malzemelerimizi tezgahımıza koyalım ve ellerimizi güzelce yıkayalım.
- Şimdi, kazandibi yapılışına geçebiliriz…
- İlk olarak, tepsinin her tarafına margarin sürelim. Tepside margarin sürülmeyen bölüm kalmaması gerekiyor.
- Bir süzgeç yardımıyla pudra şekerini tepsiye serpelim ve her tarafını güzelce kaplayalım.
- Tencerimize kuru malzemeleri alalım.
- Sütü yavaş yavaş olacak şekilde ilave edelim.
- Orta ateşte sürekli pişirerek karıştıralım.
- Fokurdamaya başladığı zaman altını kapatalım.
- Muhallebiden iki veya üç kepçe alarak tepsiye dikkatlice dökelim.
- Daha sonra, ocağımızın orta ateşli yerine alalım.
- Üzerindeki muhallebiyi, bir spatula yardımıyla bir yerden bir yere alarak dibini yakalım.
- Her tarafın eşit şekilde yandığından emin olalım.
- Bundan sonra, tenceredeki muhallebiyi tekrardan ocağın üzerine alalım.
- Tekrar kaynama olduktan sonra tepsiye dökelim.
- Mutfak tezgahına soğuk su dökelim ya da çok ıslak bir havlunun üzerinde tepsiyi soğutalım.
- Soğuma bitince spatula yardımıyla keselim.
- Kestiğimiz ve rulo yapacağımız zaman spatulayı su ile iyice ıslatalım ve tabağa alarak servis yapalım.
- Kazandibiniz hazır. Afiyet olsun.