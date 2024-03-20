Ev yapımı şekerpare tarifi: Türk mutfağının şahane lezzeti

Tatlı krizlerinize çözüm olabilecek, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan şekerpare, yumuşacık dokusu ve şerbetiyle damakları şenlendiren bir lezzet. Her lokmasıyla ağızda dağılan, hafif bir tatlı olan şekerpare, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi. İşte kıvamında nefis bir şekerpare tarifi...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:32
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • 1 dilim limon

Hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 125 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Ceviz içi veya fındık (üzeri için, isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. ncelikle şerbeti hazırlayın. Bunun için suyu ve şekeri bir tencereye alın. Karıştırarak şekeri eritin. Kaynamaya başladıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Şerbeti soğumaya bırakın.
  2. Hamuru için, geniş bir karıştırma kabında un, irmik ve kabartma tozunu karıştırın. Ardından ortasını havuz gibi açın.
  3. Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini bu havuza alın. Yumurtayı da kırıp ekleyin.
  4. Yumuşak bir hamur elde edene kadar malzemeleri yoğurun. Hamurunuz çok sertse biraz daha tereyağı veya süt ekleyebilirsiniz.
  5. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Aralarında biraz boşluk bırakın çünkü şekerpareler pişerken biraz büyüyecekler.
  6. Üzerlerine isteğe bağlı olarak birer ceviz içi veya fındık yerleştirin.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında şekerparelerin üzeri hafifçe kızarıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  8. Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekmeleri için biraz dinlendirin.
  9. Şekerparelerin üzerine ceviz veya fındık serpiştirerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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