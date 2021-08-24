Evde Waffle Tarifi - Tost Makinesinde Ya Da Tavada Waffle Tarifi, Nasıl Yapılır?
Waffle tutkunları için ev yapımı ve tam kıvamında waffle tarifini en ayrıntılı anlatımıyla hazırladık. Günün her saatinde yenilen waffle, evde tost makinesinde ya da tava da yapılabilirken, seri bir şekilde hazırlanabilir. Nefis yemek tarifleri konusunda waffle nasıl yapılır sorusu da en sık araştırılan başlıklardan birisidir. Tost makinesinde waffle tarifi ile kolay, pratik bir şekilde tatlınızı hazırlayabilirsiniz. En güzel tava da ya da tost makinesinde waffle tarifi yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları sizlerle
Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:22Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:31
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 paket vanilya
2 adet yumurta
1 yemek kaşığı toz şeker
Çeyrek su bardağı sıvı yağ
1 buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Waffle süslemek için malzemeler;
Çikolata sos
Hindistan cevizi
Fındık
Vişne
Ceviz
Muz
Nutella
Kivi
Çilek
AŞÇININ NOTU
Waffle hamurunuzu hazır hale geldikten sonra buzdolabında 25 dakika bekletirseniz daha leziz bir doku kazanmasını sağlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Tam kıvamında tos makinesinde waffle tarifi için öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlayabiliriz.
Waffle hamuru hazırlamaya yumurtanın beyazı ve sarısını ayırarak başlayalım.
Yumurtanın akını yarım paket vanilya ile bir karıştırma kabının içerisine ilave edin. Mikserle bu karışımı iyice çırpın.
Ayırdığınız yumurtanın sarısını şeker ile birlikte karıştırma kabına koyun ve çırpmaya başlayın.
Bu çırpılan iki karışımı da tek bir kapta toplayın. Waffle tarifi için diğer malzemeleri de kaba ekleyin.
Hamur haline gelene kadar karıştırın ve kısa bir süre içerisinde waffle hamuru hazır olacaktır.
Waffle tarifi için bu işlemlerin ardından tost makinesinde ya da tavada yapmaya devam edebilirsiniz. Her iki anlatımda şöyle;
TOST MAKİNESİNDE WAFFLE TARİFİ
Tost makinesini çalıştırın.
Tost makinenizin ayarı en yüksek seviyeye gelene kadar bekleyiniz. Son dereceye geldikten sonra tost makinesinin üzerine çok az miktarda sıvı yağ dökün.
Waffle hamurunu hazırlamış olduğunuz kabınızdan bir kepçe alarak tost makinesinin içerisine yavaşça aktarın.
Tost makinesinin kapağını kapatın ve 1 dakika sonra hamurun pişip pişmediğini kontrol edin. Eğer pişmiş ise hamurunuzu ters çevirin.
Bu kez hamuru tost makinesine uzunlamasına koyun. Aksi halde kare waffle şekli oluşmaz. Kapağı tekrar kapatıp yeniden yaklaşık 1 dakika bekleyin.
Kare şeklinde şekilleri yaparsanız klasik waffle hamurunu yapmış olacaksınız.
Hamurunuzu yakmamaya özen gösterin. Bu işlemlerin ardından waffle hamurunuz süslemeye hazır hale gelecektir. Çikolata ve meyveleri hamurun üzerine dökerek servise hazır hale getirebilirsiniz.
TAVADA WAFFLE TARİFİ
Tavanızı ocağa koyarak bir miktar sıvı yağı ekleyin. Daha sonra tava ve yağ ısınınca hamur kabınızdan bir buçuk kepçe alarak tavaya dökün.
Krep pişirir gibi altını ve üstünü çevirerek hamurunuzu pişirin.
Hamur piştikten sonra sıcak çikolatanızı dökün.
Ardından meyvelerinizi de şekilli bir şekilde waffle hamurunuzun üzerine ekleyerek servis edebilirsiniz. Dilerseniz ceviz ve fındık da eklenebilir.