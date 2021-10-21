Fıstıklı baklava tarifi: Evde fıstıklı baklava nasıl yapılır?
Baklava deyince kimi insanlar için akan sular durmakta. Kimi insanların bayram bekleme sebebi olan baklava deyince akla ilk gelen versiyonu fıstıklı baklavadır. İncecik hamurun arasına koyulan Antep fıstığı ile harika bir ikili olan fıstıklı baklava nasıl yapılır? İşte tam ölçülü fıstıklı baklava tarifi…
Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:57Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 13:57
12 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker Bayramı
Zorluk Derecesi:
Zor
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
3 adet büyük yumurta
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı su
Yarım kilo Antep fıstığı
250 gram nişasta
250 gram tereyağı
1 buçuk çay bardağı zeytinyağı
6 su bardağı baklavalık un
Tuz
Şerbeti için:
4 su bardağı toz şeker
4 su bardağı su
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI
Unun yarısını bir kaba koyun ve ortasına bir çukur açın. Yumurta, süt, zeytinyağı ve bir tutam tuzu ekleyin. Kenarındaki un ila bu çukuru kapatın.
Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Bu undan 20 adet beze kopartın. Bu bezeleri de yarım saat kadar dinlendirin.
Fıstıkları rondodan geçirin.
Genişçe bir tepsi alıp yağlayın. Yarım saat dinlendirdiğiniz bezeleri açıp üzerine nişasta serpin. Oklava yardımınca açabildiğiniz kadar ince bir yufka açın.
Yağladığınız tepsiye 10 adet yufkayı yerleştirin. Yerleştirirken yufkaların arasını eritilmiş tereyağı ile yağlayın. 10 adet yerleştirdikten sonra ortasına fıstıkları koyun. Üzerine de 10 adet yufkayı yerleştirin. Tepsideki baklavayı istediğiniz şekilde dilimleyin. Kalan tereyağını da tepsiye dökün.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırına sürdüğünüz baklavayı 2-25 dakika kadar pişirin.
Baklava pişerken şerbeti hazırlayabilirsiniz. Su ve şekeri bir tencereye alıp orta ateşte kaynatmaya başlayın. Fokurdadıktan sonra limon suyunu da ekleyin. Biraz daha kaynayıp kıvamı koyulaşınca altını kısıp 10 dakika daha bekletin.
Baklava fırından çıkıp ilk sıcağını atıp ılıdıktan sonra sıcak şerbeti üzerine dökün.
Şerbeti çektikten sonra üzerine de fıstık ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.