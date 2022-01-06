Güllaç yaprağı tarifi: Güllaç yaprağı nasıl yapılır?
Ramazan ayı gelince sokaklar gibi sofralarımız da şenleniyor. Birbirinden lezzetli pek çok yemek niyeyse sadece Ramazan ayında sofralarımızda yer bulması sebebiyle Ramazan ayına renk katıyor. Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olan ve tarihi Osmanlı saray mutfağına kadar uzanan Güllaç tatlısı da bu lezzetlerden biri. Güllaç tatlısını yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit. Biraz güllaç yaprağı ve sütle benzersiz bir tatlı yapabiliyorsunuz. Genelde hazır olarak satılan güllaç yaprağını satın alacağınız bir yer yoksa endişelenmeyin çünkü güllaç yaprağını evde de yapabilirsiniz. Güllaç yaprağı nasıl yapılır? İşte pratik Güllaç yaprağı tarifi...
Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:14Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 15:14
10 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker Bayramı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
2 tepeleme tatlı kaşığı un (15 gram)
6 tepeleme tatlı kaşığı buğday nişastası ya da mısır nişastası (50 gram)
2 su bardağı oda ısısında su
AŞÇININ NOTU
<p>Eğer güllaç yapraklarını hemen kullanmayacak ve bekletecekseniz yaprakların orta kısımlarının da kenarları gibi kıtır kıtır olması için 180 derece ısıtılmış bir fırında birkaç dakika pişirebilirsiniz. Hemen kullanacaksanız buna gerek kalmaz. </p>
YAPILIŞI
Güllaç tatlısını yapmak oldukça kolay olsa da güllaç yapraklarının yapılışı biraz dikkat istiyor. Malzemeleri oldukça az olan güllaç yaprağında sabır gerektiren konu yaprakların pişirilişi oluyor.
Güllaç yaprağı hamurunu yapmak için ihtiyacınız olan 2 tatlı kaşığı unu, 6 tatlı karışı buğday ya da mısır nişastasını ve ne sıcak ne soğuk (oda ısısında olması yeterli olacaktır) suyu bir karıştırma kabının içinde güzelce çırpmalısınız.
Güllaç yaprağı hamurunun bir krep ya da kek hamuru gibi olmasını beklemeyin. Güllaç yaprağının hamuru oldukça cıvıktır. Bu karışımı yaparken malzemeleri karıştırma kabında ve çırpma teliyle zor oluyorsa bir kavanoz da kullanabilirsiniz.
Bir kavanozun içinde tüm malzemeleri kavanozun kapağını kapatıp güzelce çalkalayarak da hamurunuzu hazırlayabilirsiniz.
Gelelim güllaç yapraklarının pişirilmesine. Asıl zor olan kısım bu kısım. 20-25 cm genişliğinde bir tava işinizi görecektir. Tavayı önce ıslatacaksınız ki nişastalı karışım tavaya yapışmasın.
Bunun bir ölçüsü yok maalesef tavanıza göre ne kadar dökeceğiniz değişir ancak fazla dökerseniz yaprağın kalın olacağını unutmayın.
Karışımı döktükten sonra tavanın altını en yüksek derece açın ve tavadaki su buharlaşana kadar pişirin. Bu esnada bir yelpaze kullanmanızda fayda var. Su buharlaşıp tavada nişasta un karışımı kaldığında yapmak pişmiş olacak ve tavanın kenarlarından kendisini salacak.
Hamuru tavaya her döküşünüzden önce tavayı sıcak suyla ıslatmalı karışımı öyle dökmelisiniz.
Pişerken ortası açılırsa bir karıkla boşlukları doldurabilirsiniz.
Pişen güllaç yaprağını yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye almalısınız. Üst üste koyarsanız birbirine yapışacaktır. Hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.