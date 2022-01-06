Güllaç yaprağı tarifi: Güllaç yaprağı nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

<p>Eğer güllaç yapraklarını hemen kullanmayacak ve bekletecekseniz yaprakların orta kısımlarının da kenarları gibi kıtır kıtır olması için 180 derece ısıtılmış bir fırında birkaç dakika pişirebilirsiniz. Hemen kullanacaksanız buna gerek kalmaz. </p>