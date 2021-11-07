Hazır kekten tiramisu tarifi: Hazır kekten tiramisu nasıl yapılır?
İtalyan mutfağının sevilen tatlılarından biri olan tiramisu, son zamanlarda mutfaklarda da, tatlıcı tezgahlarında da vazgeçilmez bir yer edindi. Evde tiramisu yapmak istiyor ancak kekini tutturamamktan korkuyorsanız tam size göre bir tarif: Hazır kekten tiramisu tarifi. Tiramisu kedidili bisküvileriyle yapılabildiği gibi hazır pandispanya kekiyle de yapılabiliyor. Peki, Hazır kekten tiramisu nasıl yapılır? İşte hazır kekten tiramisu yapılışı
Giriş Tarihi: 07.11.2021 11:17Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 11:17
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
1 Paket pandispanya keki
Hazır keki ıslatmak için:
1 Paket 3'ü 1 arada hazır kahve
1 Su bardağı sıcak su ya da süt
Üzerine serpmek için kakao
Muhallebisi için:
3 Çorba kaşığı toz şeker (tepeleme)
3 Çorba kaşığı un (tepeleme)
1 Yumurta
2,5 su bardağı süt
200g Labne peynir
AŞÇININ NOTU
Tiramisu yaparken en önemli konu tiramisunun muhallebisidir. Muhallebinin pürüzsüz olması için pişirirken ve malzemeleri eklerken sürekli karıştırmalısınız.
YAPILIŞI
Hazır kekten tiramisu tarifinde pişireceğimiz tek şey tiramisunun muhallebisi olduğu için önce ondan başlayalım.
Derince bir tencereye 3 yemek kaşığı şekeri ve sütü alalım. Güzelce çırpalım. Süt, yumurta ve şeker iyice karışınca içine 3 yemek kaşığı unu da ekleyelim ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştıralım.
Malzemelerin iyice karıştığından emin olduğumuz zaman tencereyi ocağa alalım ve altını açalım. Kısık ateşte karıştırarak muhallebi göz göz olana kadar pişirelim. Muhallebi göz göz olduğu zaman ocağın altını kapatalım ve tencereyi kenara çekelim.
Tiramisunun muhallebisi bir kenarda soğurken biz de pandispanya kekinin ıslatılmasıyla ilgilenelim. Bir karıştırma kabının içinde sıcak suyu ya da sütü hazır kahve ile karıştıralım.
Pandispanya kekinin bir yarısını düz bir servis tabağının içine alalım. Hazır kahveden hazırladığımı karışımı bir kaşıkla kekin her yerine gelecek şekilde üzerine dökelim. Kekin her yerinin ıslandığından emin olalım.
Bir kenarda soğumaya bıraktığımız muhallebi ılık bir kıvama geldiğinde kenarda bekleyen 200 gr labne peyniri muhallebinin içine alıp yine iyice pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpalım.
Hazırladığımız muhallebinin bir kısmını ıslattığımızdan emin olduğumuz hazır kekin üzerine yayalım ve şeklini düzeltelim.
Kenarda bekleyen kekin diğer yarısını muhallebinin üzerine yerleştirip tıpkı ilk yarısına yaptığımız gibi yeniden kahveli karışımla güzelce ıslatalım.
Tencerede kalan muhallebiyi yeniden kekin üzerine dökelim ve bir spatula yardımıyla kenarlarına da sürelim. Son olarak üzerini kakao ile kaplayıp tiramisuyu dinlenmek üzere buzdolabına kaldıralım. Tiramisunun bir gece dinlenmesi gerekiyor. Sabah buzdolabından çıkarıp servis edebilirsiniz.