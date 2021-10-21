Hazır yufkadan baklava tarifi: Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?
Baklava, bazen bayramları bekleme sebebimiz, bazen olsa da yesek dediğimiz, şerbetli tatlıların belki de en tercih edilenidir. Hal böyle olunca evde baklava yapmak hepimizin isteklerinden biri haline geldi. Fakat kimilerimizin yufka açmak için vakti ya da isteği olmazken kimilerimiz baklavalık yufka açarken biraz zorlanabilir. Bu tarif onlar için… Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte hazır yufkadan baklava tarifi.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:59Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 13:59
12 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker Bayramı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 paket baklavalık yufka (içerisinde 40 ila 44 yaprak olabilir.)
350 gram çekilmiş ceviz içi
200 gram eritilmiş tereyağ
Şerbeti için:
3,5 su bardağı toz şeker
4,5 su bardağı su
2-3 damla limon suyu
YAPILIŞI
İlk olarak şerbeti hazırlayın. Bir tencereye aldığınız şeker ve suyu iyice karıştırın ve kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başladığında içine limon suyunu ekleyip 10-15 dakika daha kaynatın. Daha sonra soğumaya bırakın.
Erittiğiniz ve köpüklerini aldığınız tereyağını ılımaya bırakın. Ilıdığı zaman fırın tepsisini bu tereyağıyla güzelce yağlayın.
Paketinden çıkardığınız baklavalık yufkalarınızın yarısı alt katman yarısı üst katman olacak şekilde iki gruba ayırın. İlk katman için yufkaları koyarken her 2 ya da 3 yufkada bir erimiş tereyağı sürün.
İlk katman bittikten sonra cevizi orta kata yerleştirin.
Daha sonra alt katmanda olduğu gibi üst katmanı çıkarken de 2-3 yufka arasını yağlamayı unutmayın.
Bütün katmanlar bittiğinde baklavanızı istediğiniz gibi dilimleyin ve kalan tereyağını da üstüne döküp sürün.
Önceden 180 derece ısıttığınız fırına sürdüğünüz baklavayı kontrollü bir şekilde üstü kızarıncaya değin pişirin.
Fırından çıkardığınız baklava ilk sıcağını attıktan sonra hazırladığınız şerbeti üzerine dökün.
Baklavanın şerbeti iyice çekmesi için en az 3-4 saat bekleyin. Daha sonra yanına dondurma ya da kaymak koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!