Hem hafif hem çok leziz: Krem şokola tarifi

Bir litre süt 2 yemek kaşığı kakao Bir su bardağı şeker 2 yemek kaşığı mısır nişastası Bir paket sütlü veya bitter çikolata Bir yemek kaşığı pirinç unu

Tatlıyı ocaktan aldıktan sonra içine çikolatayı ekleyip karıştırırsanız daha lezzetli bir krem şokola elde etmiş olursunuz. Ayrıca tatlıyı soğuk tüketmeniz tavsiye edilir.

YAPILIŞI

Çikolata hariç tüm malzemeleri tencereye alın. Malzemeleri kaynayana kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırın.

Tatlı muhallebi kıvamı aldıktan sonra ocaktan indirin. Karışıma çikolatayı ilave edin ve tel çırpıcı ile karıştırma işlemine devam edin.

Karışımı servis tabaklarına pay edin. Servis kaplarını oda ısısına gelene kadar bekletin. Ardından buzdolabına koyun ve en az 3 saat buzdolabında dinlendirin.

Afiyet olsun...

