Hem hafif hem çok leziz: Krem şokola tarifi

Yapımı oldukça kolay olan krem şokola özellikle çikolata severlerin afiyetle yediği tatlılar listesinde... Yumuşacık kıvamı ve hafif bir tatlı oluşuyla özellikle yaz aylarında favoriniz olacak. Deneyen herkese şimdiden afiyetler...

Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:57
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

Bir litre süt
2 yemek kaşığı kakao
Bir su bardağı şeker
2 yemek kaşığı mısır nişastası
Bir paket sütlü veya bitter çikolata
Bir yemek kaşığı pirinç unu

AŞÇININ NOTU

Tatlıyı ocaktan aldıktan sonra içine çikolatayı ekleyip karıştırırsanız daha lezzetli bir krem şokola elde etmiş olursunuz. Ayrıca tatlıyı soğuk tüketmeniz tavsiye edilir.

YAPILIŞI

Çikolata hariç tüm malzemeleri tencereye alın. Malzemeleri kaynayana kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırın.
Tatlı muhallebi kıvamı aldıktan sonra ocaktan indirin. Karışıma çikolatayı ilave edin ve tel çırpıcı ile karıştırma işlemine devam edin.
Karışımı servis tabaklarına pay edin. Servis kaplarını oda ısısına gelene kadar bekletin. Ardından buzdolabına koyun ve en az 3 saat buzdolabında dinlendirin.
Afiyet olsun...

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