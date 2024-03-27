İftara yakışır: Güllaç tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan güllaç, iftar sofralarına en çok yakışan tatlıdır. Ramazan ayının simgesi olan güllaç tatlısını bu akşam iftar için hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik yapılışı da bir o kadar pratik.

Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:13
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

1 paket güllaç yaprağı
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı dövülmüş fındık
Yarım su bardağı hindistan cevizi
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı gül suyu veya vanilya özütü

AŞÇININ NOTU

Fındıklı süt karışımını hazırlarken sürekli karıştırarak sütün alt kısmının tutmasını engelleyin. Ayrıca, şekerin tamamen erimesine dikkat edin.

YAPILIŞI

Sütü bir tencerede ısıtın. İçine toz şekeri ekleyin ve şekeri sütün içinde eritin. Ardından dövülmüş fındıkları ekleyin ve karıştırın.
Fındıklı sütün içine hindistan cevizi ve cevizi ekleyin. İsteğe bağlı olarak fıstık da ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı gül suyu veya vanilya özütü ekleyerek aroma verin. Karışımı ocaktan alın.
Bir fırın kabını veya derin bir tepsiyi hafifçe yağlayın.
Güllaç yapraklarını tek tek dizin ve her birinin arasına fındıklı karışımdan sürün.
Güllaç yapraklarını tamamen kullanıp üzerine kalan fındıklı süt karışımını dökün.
Bir su bardağı sütü üzerine gezdirin ve iri kıyılmış fındıkları serpiştirin.
Güllaç, sütü iyice çekene kadar buzdolabında dinlendirin.
Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA