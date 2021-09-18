İrmik Helvası Tarifi - Tam Ölçülü İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

İrmik helvası tarifi ev hanımlarının nefis yemek tarifleri konusunda en çok araştırdığı tatlı tarifleri arasında yer almaktadır. Sütlü ve sütsüz olarak yapılabilen irmik helvasının yapılışı ve kullanılacak malzemeleri sizler için derledik. İrmik helvası nasıl yapılır sorusuna cevap olarak adım adım anlatımın yanı sıra dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktasını sunduk. En güzel, pratik ve kolay irmik helvası tarifi yapılışı için kollarınızı sıvadıysanız tarife geçebiliriz. İşte, damaklarınızda müthiş bir lezzet bırakacak birebir tam ölçülü irmik helvası tarifi

Giriş Tarihi: 18.09.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 11:28
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

2 su bardağı irmik

2 tam yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı şeker (Damak tadınıza göre miktarı kendinizde belirleyebilirsiniz. )

2 su bardağı su

AŞÇININ NOTU

İrmik helvası yaparken en çok gelen sorunlardan birisi de irmiğin yanıyor olmasıdır. İrmiği şeker ile birlikte kavururken çok hızlı davranmalı ve bir an önce kavurarak ocağın altını kısmalısınız. Açık renkli bir irmik helvası yapmak istiyorsanız kavurma süresini biraz daha düşürebilirsiniz. Koyu renkli irmik helvası için ise kavurma süresini birazcık daha arttırabilirsiniz. İrmik helvasının üzerini ceviz ile süsleyebilirsiniz. Dondurma ile tüketmenizi de tavsiye ederiz.

YAPILIŞI

  • Tam ölçülü nefis irmik helvası tarifi için öncelikle tereyağını tavada eriterek başlıyoruz. Tavada erittiğiniz tereyağının üzerine irmiği de dökerek orta büyüklükteki ocağa alın. Orta ateşte 2-3 dakika karıştırarak kavurun.
  • Kavurduktan sonra ocağın altını kısın. 3 dakika daha kısık ateşte iyice kavurun.
  • Kavurulan irmiklerin rengi bir hayli dönmüş olacak. Açık sütlü kahverenginde bir irmik elde etmiş olacaksınız.
  • 5-6 dakika boyunca tereyağıyla birlikte kavurmuş olduğunuz irmiklere şekeri de ilave ederek bu kez 4 dakika boyunca şekerle birlikte kavurun. Belirtilen miktardan daha az ya da daha fazla şeker kullanabilirsiniz. Burada tamamen damak lezzetinize göre tercih yapabilirsiniz. Ancak çok azaltmamaya dikkat edin kıvamını değiştirebilir.
  • Bu aşamada şeker ile irmikler kavrulurken çok hızlı davranmaya ve irmikleri yakmamaya dikkat ediniz.
  • Şeker ile birlikte de kavurduktan sonra cağın altını normal ateşe çevirin. Suyu ekleyin. Su üzerinize sıçrayabilir, dikkat edin.
  • Hızlıca kaynayan suyun ardından ocağı tekrardan kısık ateşe çevirin.
  • Birkaç kere karıştırarak altını kapayın.
  • Dinlendirdikten sonra irmik helvası servise hazır olacaktır.
  • Üzerini Antep fıstığı tozu ya da ceviz ile süsleyebilirsiniz.

İRMİK HELVASI KAÇ KALORİ

Ağır bir tatlı olarak bilinen irmik helvası, lezzetinin güzelliği nedeniyle sıkça tüketilse de ne kadar kalori getirdiği merak konusu oluyor. İrmik helvası tüketen ve dengeli beslenmeye önem gösterenler irmik elvası kaç kalori sorusuna da cevap arıyor. 1 porsiyon İrmik helvası 532 kaloriye denk geliyor.

İRMİK HELVASI BESİN DEĞERLERİ

Porsiyon (Orta)

Karbonhidrat (g) 64.89

Protein (g) 7.77

Yağ (g) 25.23

Lif (g) 0.00

Kolesterol (mg) 0.00

Sodyum (mg) 32.71

Potasyum (mg) 168.01

Kalsiyum (mg) 63.38

Vitamin A (ui) 207.96

Vitamin C (mg) 0.48

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