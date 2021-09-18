İrmik Helvası Tarifi - Tam Ölçülü İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

İrmik helvası yaparken en çok gelen sorunlardan birisi de irmiğin yanıyor olmasıdır. İrmiği şeker ile birlikte kavururken çok hızlı davranmalı ve bir an önce kavurarak ocağın altını kısmalısınız. Açık renkli bir irmik helvası yapmak istiyorsanız kavurma süresini biraz daha düşürebilirsiniz. Koyu renkli irmik helvası için ise kavurma süresini birazcık daha arttırabilirsiniz. İrmik helvasının üzerini ceviz ile süsleyebilirsiniz. Dondurma ile tüketmenizi de tavsiye ederiz.