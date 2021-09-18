İrmik Helvası Tarifi - Tam Ölçülü İrmik Helvası Nasıl Yapılır?

2 su bardağı irmik
2 tam yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı şeker (Damak tadınıza göre miktarı kendinizde belirleyebilirsiniz. )
2 su bardağı su
İRMİK HELVASI KAÇ KALORİ
Ağır bir tatlı olarak bilinen irmik helvası, lezzetinin güzelliği nedeniyle sıkça tüketilse de ne kadar kalori getirdiği merak konusu oluyor. İrmik helvası tüketen ve dengeli beslenmeye önem gösterenler irmik elvası kaç kalori sorusuna da cevap arıyor. 1 porsiyon İrmik helvası 532 kaloriye denk geliyor.
İRMİK HELVASI BESİN DEĞERLERİ
Porsiyon (Orta)
Karbonhidrat (g) 64.89
Protein (g) 7.77
Yağ (g) 25.23
Lif (g) 0.00
Kolesterol (mg) 0.00
Sodyum (mg) 32.71
Potasyum (mg) 168.01
Kalsiyum (mg) 63.38
Vitamin A (ui) 207.96
Vitamin C (mg) 0.48