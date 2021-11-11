İrmikli tavuk göğsü tarifi: İrmikli tavuk göğsü nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 1 litre süt
- 5 yemek kaşığı irmik
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
AŞÇININ NOTU
Tüm malzemeleri orta ateşte pişiriniz. Malzemenin topaklaşmaması için karıştırmayı pişene kadar bırakmayın. Tavuk göğsünün iyi bir kıvam alabilmesi için mikserden geçirmeniz oldukça önemlidir.
Tavuk göğsünün borcama yapışmaması için borcamı ıslatıp içerisine eklemek gerekmektedir. Tatlıyı ince sevenler dikdörtgen borcam, kalın sevenler kare borcam kullanarak kalınlığını belirleyebilir.
YAPILIŞI
- Tencereyi ocağa alın ve vanilya hariç tüm malzemeleri içerisine ekleyin.
- Ocağa almadan önce tüm malzemeleri iyice karıştırın.
- Daha sonra tencereyi ocağa alarak kaynayana kadar karıştırın.
- Kaynadıktan sonra içerisine vanilyayı ilave edip bir iki dakika daha kaynatın.
- Islatılan borcamın içerisine yaptığınız tavuk göğsünü ekleyerek soğumaya bırakın.