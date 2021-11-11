İrmikli tavuk göğsü tarifi: İrmikli tavuk göğsü nasıl yapılır?

İrmikli tatlı severler harika bir lezzetle tanışmaya hazır olun. İrmikli tavuk göğsü hem çok kolay bir yapıma sahip hem de oldukça hafif ve lezzetli bir sütlü tatlıdır. Aniden tatlı ihtiyacı hissedildiğinde çok kısa sürede yapıp keyifle yenilebilecek bir tatlı olan irmikli tavuk göğsü, dokusu ve lezzeti ile tadı damakta bırakacak türden sütlü tatlılardandır. İşte, irmikli tavuk göğsü tarifi…

Giriş Tarihi: 11.11.2021 08:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 08:35
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 5 yemek kaşığı irmik
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya

AŞÇININ NOTU

Tüm malzemeleri orta ateşte pişiriniz. Malzemenin topaklaşmaması için karıştırmayı pişene kadar bırakmayın. Tavuk göğsünün iyi bir kıvam alabilmesi için mikserden geçirmeniz oldukça önemlidir. Tavuk göğsünün borcama yapışmaması için borcamı ıslatıp içerisine eklemek gerekmektedir. Tatlıyı ince sevenler dikdörtgen borcam, kalın sevenler kare borcam kullanarak kalınlığını belirleyebilir.

YAPILIŞI

  • Tencereyi ocağa alın ve vanilya hariç tüm malzemeleri içerisine ekleyin.
  • Ocağa almadan önce tüm malzemeleri iyice karıştırın.
  • Daha sonra tencereyi ocağa alarak kaynayana kadar karıştırın.
  • Kaynadıktan sonra içerisine vanilyayı ilave edip bir iki dakika daha kaynatın.
  • Islatılan borcamın içerisine yaptığınız tavuk göğsünü ekleyerek soğumaya bırakın.

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