İrmikli tavuk göğsü tarifi: İrmikli tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tüm malzemeleri orta ateşte pişiriniz. Malzemenin topaklaşmaması için karıştırmayı pişene kadar bırakmayın. Tavuk göğsünün iyi bir kıvam alabilmesi için mikserden geçirmeniz oldukça önemlidir. Tavuk göğsünün borcama yapışmaması için borcamı ıslatıp içerisine eklemek gerekmektedir. Tatlıyı ince sevenler dikdörtgen borcam, kalın sevenler kare borcam kullanarak kalınlığını belirleyebilir.