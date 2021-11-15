Kadayıflı tavuk göğsü tarifi: Kadayıflı tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Bu tatlıya ilk önce kadayıflı iç harcı yapmaktan başlamalısınız. Kadayıflı tavuk göğsünü yaparken kadayıfları hazır paket kullanmak istemezseniz tel kadayıf alıp ince ince kestikten sonra kavurarak da kullanabilirsiniz. Buradaki tarif hazır olarak paketlenmiş kadayıf ile yapılmaktadır. Kadayıflı harcı yaparken ocağın altının kısık olmasına özen gösteriniz. Özellikle şekeri ekledikten sonra devamlı ve kısık ateşte karıştırınız. Bu sayede şekerin eriyip donmasına engel olunmuş olur. Cevizleri de ekledikten sonra muhallebi olana kadar bir kenarda bekletebilirsiniz. Tavuk göğsünü de kısık ateşte pişiriniz. Ocağın altını açmadan önce krema hariç tüm malzemeleri iyice karıştırın. Elinizde vanilya bulunmuyorsa koymadan da yapabilirsiniz. Tavuk göğsünü pişirdikten sonra ilk soğuğu çıkana kadar ılımaya bırakıp daha sonra kremayı ekleyerek mikser yardımı ile 5-10 dakika kıvam alıncaya kadar çırpın.