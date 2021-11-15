Kadayıflı tavuk göğsü tarifi: Kadayıflı tavuk göğsü nasıl yapılır?
Kadayıf genellikle şerbetli tatlılar ile birlikte karşımıza çıksa da sütlü tatlılarda da sıkça tercih edilen bir üründür. Özellikle tavuk göğsü ile birleştirildiğinde tatlının lezzeti bir o kadar artmaktadır. Yapımı oldukça kolay ve yemesi de bir o kadar keyifli tatlı olan kadayıflı tavuk göğsü, hem aile içerisinde hem de özel misafirlerinizde size kolaylık sağlayacak tatlılardan biridir. Yaz kış her mevsimde keyifle yenen kadayıflı muhallebi tatlısını bir kere yaptınız mı bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Peki, kadayıflı tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte, kadayıflı tavuk göğsü tarifi…
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:10Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:10
12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
200 gram/1 paket tel kadayıf
3 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı şeker
1 su bardağı dövülmüş ceviz
Tavuk göğsü için;
1 litre süt
4 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket krema
AŞÇININ NOTU
Bu tatlıya ilk önce kadayıflı iç harcı yapmaktan başlamalısınız. Kadayıflı tavuk göğsünü yaparken kadayıfları hazır paket kullanmak istemezseniz tel kadayıf alıp ince ince kestikten sonra kavurarak da kullanabilirsiniz. Buradaki tarif hazır olarak paketlenmiş kadayıf ile yapılmaktadır. Kadayıflı harcı yaparken ocağın altının kısık olmasına özen gösteriniz. Özellikle şekeri ekledikten sonra devamlı ve kısık ateşte karıştırınız. Bu sayede şekerin eriyip donmasına engel olunmuş olur. Cevizleri de ekledikten sonra muhallebi olana kadar bir kenarda bekletebilirsiniz.
Tavuk göğsünü de kısık ateşte pişiriniz. Ocağın altını açmadan önce krema hariç tüm malzemeleri iyice karıştırın. Elinizde vanilya bulunmuyorsa koymadan da yapabilirsiniz. Tavuk göğsünü pişirdikten sonra ilk soğuğu çıkana kadar ılımaya bırakıp daha sonra kremayı ekleyerek mikser yardımı ile 5-10 dakika kıvam alıncaya kadar çırpın.
YAPILIŞI
Bir tencereye tereyağını alın ve eritin.
Eriyen tereyağının içine kadayıfları ekleyerek bir süre kavurun.
Daha sonra şekeri ekleyerek bir süre daha kavurmaya devam edin.
Son olarak cevizleri ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun ve ocağın altını kapatın.
Tavuk göğsü için tencereye krema hariç tüm malzemeleri ekleyin ve topaklaşması gidene kadar karıştırın.
Malzemeleri kaynayıncaya kadar karıştırın ve altını kapatın.
İlk soğuğu çıkana kadar tavuk göğsünü bekletin.
Ardından kremayı ekleyin ve bir mikser yardımı ile kıvam alıncaya kadar çırpın.
Dikdörtgen borcamın içerisine kadayıflı harcın yarısını dökün ve iyice yayın.
Harcın üzerine yavaşça muhallebiyi ekleyin.
Son olarak kalan harcı muhallebinin üzerine iyice yayın.
Soğuyana kadar dışarda bekletin.
Ardından buzdolabına koyun.
Kadayıflı tavuk göğsünü istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.