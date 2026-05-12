Kakaolu ahududulu tartolet tarifi! Fransız pastanelerine taş çıkaracak...

Gerekli Malzemeler
Kakaolu Tart Hamuru İçin:
125 gr soğuk tereyağı (küp doğranmış)
1/2 su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta sarısı
2 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
Bir fiske tuz
Beyaz Dolgu Kreması İçin:
200 gr beyaz çikolata
100 ml sıvı krema
100 gr labne veya mascarpone (oda sıcaklığında)
Üzeri ve Süsleme İçin:
Bolca taze ahududu
Dekoratif şekiller için eritilmiş bitter çikolata
Hazırlanışı
Hamurun Hazırlanması: Un, kakao, pudra şekeri ve tuzu bir kapta karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla malzemeyi birbirine yedirin (ekmek kırıntısı görüntüsü almalı). Yumurta sarısını ekleyip hamur toparlanana kadar kısa süre yoğurun.
Dinlendirme: Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.
Pişirme: Dinlenen hamuru açın, tartolet kalıplarına yerleştirin ve tabanlarına çatalla delikler açın. 180°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kalıptan çıkarmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
Krema Hazırlığı: Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın (kaynamasın). Ocaktan alıp içine beyaz çikolataları ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Karışım ılıyınca içine labne peynirini ekleyip mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.
Birleştirme: Soğuyan tart tabanlarının içine hazırladığınız kremayı paylaştırın.
Süsleme: Kremaların üzerine taze ahududuları görseldeki gibi dairesel şekilde dizin. En üste de eritip dondurduğunuz bitter çikolata parçalarını yerleştirerek servise hazır hale getirin.
Küçük Bir Not: Görseldeki tarçın çubukları sadece dekoratif değil, istersen tart hamuruna yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek çikolata ve meyve uyumunu daha egzotik bir seviyeye taşıyabilirsin.