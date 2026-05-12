Kakaolu ahududulu tartolet tarifi! Fransız pastanelerine taş çıkaracak...

Görseldeki o profesyonel ve zarif duruş sizi korkutmasın; kakaolu çıtır taban ile ipeksi beyaz çikolatanın bu kusursuz uyumunu yakalamak aslında düşündüğünüzden çok daha keyifli. Ahududuların taze ve hafif mayhoş dokunuşuyla tamamlanan bu tarif, sofranızda adeta butik bir Fransız pastanesi havası estirecek. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:07

YAPILIŞI

Gerekli Malzemeler

Kakaolu Tart Hamuru İçin:

125 gr soğuk tereyağı (küp doğranmış)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

Bir fiske tuz

Beyaz Dolgu Kreması İçin:

200 gr beyaz çikolata

100 ml sıvı krema

100 gr labne veya mascarpone (oda sıcaklığında)

Üzeri ve Süsleme İçin:

Bolca taze ahududu

Dekoratif şekiller için eritilmiş bitter çikolata

Hazırlanışı

Hamurun Hazırlanması: Un, kakao, pudra şekeri ve tuzu bir kapta karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla malzemeyi birbirine yedirin (ekmek kırıntısı görüntüsü almalı). Yumurta sarısını ekleyip hamur toparlanana kadar kısa süre yoğurun.

Dinlendirme: Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Pişirme: Dinlenen hamuru açın, tartolet kalıplarına yerleştirin ve tabanlarına çatalla delikler açın. 180°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kalıptan çıkarmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Krema Hazırlığı: Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın (kaynamasın). Ocaktan alıp içine beyaz çikolataları ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Karışım ılıyınca içine labne peynirini ekleyip mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

Birleştirme: Soğuyan tart tabanlarının içine hazırladığınız kremayı paylaştırın.

Süsleme: Kremaların üzerine taze ahududuları görseldeki gibi dairesel şekilde dizin. En üste de eritip dondurduğunuz bitter çikolata parçalarını yerleştirerek servise hazır hale getirin.

Küçük Bir Not: Görseldeki tarçın çubukları sadece dekoratif değil, istersen tart hamuruna yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek çikolata ve meyve uyumunu daha egzotik bir seviyeye taşıyabilirsin.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

