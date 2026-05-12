Kakaolu ahududulu tartolet tarifi! Fransız pastanelerine taş çıkaracak...

Gerekli Malzemeler

Kakaolu Tart Hamuru İçin:

125 gr soğuk tereyağı (küp doğranmış)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

Bir fiske tuz

Beyaz Dolgu Kreması İçin:

200 gr beyaz çikolata

100 ml sıvı krema

100 gr labne veya mascarpone (oda sıcaklığında)

Üzeri ve Süsleme İçin:

Bolca taze ahududu

Dekoratif şekiller için eritilmiş bitter çikolata

Hazırlanışı

Hamurun Hazırlanması: Un, kakao, pudra şekeri ve tuzu bir kapta karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla malzemeyi birbirine yedirin (ekmek kırıntısı görüntüsü almalı). Yumurta sarısını ekleyip hamur toparlanana kadar kısa süre yoğurun.

Dinlendirme: Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Pişirme: Dinlenen hamuru açın, tartolet kalıplarına yerleştirin ve tabanlarına çatalla delikler açın. 180°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kalıptan çıkarmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Krema Hazırlığı: Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın (kaynamasın). Ocaktan alıp içine beyaz çikolataları ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Karışım ılıyınca içine labne peynirini ekleyip mikserle pürüzsüz olana kadar çırpın.

Birleştirme: Soğuyan tart tabanlarının içine hazırladığınız kremayı paylaştırın.

Süsleme: Kremaların üzerine taze ahududuları görseldeki gibi dairesel şekilde dizin. En üste de eritip dondurduğunuz bitter çikolata parçalarını yerleştirerek servise hazır hale getirin.

Küçük Bir Not: Görseldeki tarçın çubukları sadece dekoratif değil, istersen tart hamuruna yarım çay kaşığı tarçın ekleyerek çikolata ve meyve uyumunu daha egzotik bir seviyeye taşıyabilirsin.