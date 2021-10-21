Kakaolu irmik tatlısı tarifi: Kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır?
Hem şerbetli hem de kakaolu bir irmik tatlısı tarifi ile karşınızdayız. Hem lokmalık hem de dilim olarak servis edebileceğiniz bir tatlı. Kakaolu irmik tatlısı yapımı malzemelerin kolay ulaşılabilir olması dolayısıyla çok kolay gibi görünse de dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. Merak etmeyin size hem püf noktaları hem de aklınızdaki kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabını vereceğiz.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:01Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:01
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Tatlısı için;
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
2 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı irmik
1 limon kabuğu rendesi
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 su bardağı un
Şerbeti için;
2,5 su bardağı şeker
3 su bardağı su
5-6 damla limon suyu
Süsleme için;
Toz Hindistan cevizi
AŞÇININ NOTU
Limon kabuğu rendesi kişisel tercih olarak portakal kabuğu rendesi olarak da değiştirilebilir. Eğer istemezseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Süsleme için Hindistan cevizi tozu kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Her şerbetli tatlıda olduğu gibi ilk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayarak başlayın. Şerbet için su ve şekeri bir tencereye koyup ocağın üstüne alın.
Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra kaynaması için bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra 5-6 damla limon suyu damlattıktan sonra altını kapatın ve soğuması için kenara ayırın.