Kakaolu irmik tatlısı tarifi: Kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır?

Hem şerbetli hem de kakaolu bir irmik tatlısı tarifi ile karşınızdayız. Hem lokmalık hem de dilim olarak servis edebileceğiniz bir tatlı. Kakaolu irmik tatlısı yapımı malzemelerin kolay ulaşılabilir olması dolayısıyla çok kolay gibi görünse de dikkat edilmesi gereken püf noktalar var. Merak etmeyin size hem püf noktaları hem de aklınızdaki kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabını vereceğiz.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:01
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

Tatlısı için;

  • 125 gram margarin
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 3 yemek kaşığı irmik
  • 1 limon kabuğu rendesi
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 su bardağı un

Şerbeti için;

  • 2,5 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 5-6 damla limon suyu

Süsleme için;

  • Toz Hindistan cevizi

AŞÇININ NOTU

Limon kabuğu rendesi kişisel tercih olarak portakal kabuğu rendesi olarak da değiştirilebilir. Eğer istemezseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Süsleme için Hindistan cevizi tozu kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Her şerbetli tatlıda olduğu gibi ilk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayarak başlayın. Şerbet için su ve şekeri bir tencereye koyup ocağın üstüne alın.
  • Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra kaynaması için bırakın.
  • Kaynamaya başladıktan sonra 5-6 damla limon suyu damlattıktan sonra altını kapatın ve soğuması için kenara ayırın.
  • Şerbetiniz soğurken tatlınızın yapımına geçebilirsiniz.
  • Oda sıcaklığındaki margarininizi bir karıştırma kabına alın.
  • Üzerine 1 yumurta ve yarım çay bardağı sıvı yağı koyup iyice birbirine karıştırın.
  • İyice karıştırdığınız karışıma 3 yemek kaşığı pudra şekerini de ekleyip tekrar karıştırın.
  • Karışıma daha sonra kalan malzemelerden kakao, irmik, limon kabuğu rendesin ve unu da ekleyip iyice karıştırın. Kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz.
  • Hazır hale gelen hamurunuza son olarak 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı kabartma tozunuzu da ekleyip son kez karıştırın.
  • Ele yapışmaz kıvamda bir hamur elde edeceksiniz.
  • Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle kare şekli verip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinize dizin.
  • Yan yana dizdiğiniz tatlılarınızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişiriniz.
  • Fırından çıkardığınız tatlılarınız sıcak haldeyken şerbetini dökünüz ve tepsisinde çekmesi için bekletiniz.
  • Şerbetini çeken tatlınızı servis tabağına alıp Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

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