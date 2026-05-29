Kaşık kaşık lezzet! Ev yapımı kazandibi tarifiyle tatlı krizi bitecek...

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı nişasta

ÜZERİ İÇİN TARÇIN

Yapılışı

Tencereye sütü, şekeri, unu, pirinç ununu ve nişastayı alın. Çırpıcıyla topak kalmayana kadar karıştırın.

Ocağa alın ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Kıvam aldıktan sonra tereyağı ve vanilini ekleyin. Birkaç dakika daha karıştırın.

Fırın tepsisinin tabanını hafifçe yağlayın ve biraz şeker serpin.

Hazırladığınız muhallebiyi tepsiye dökün. Altını ocakta kontrollü şekilde yakarak klasik kazandibi rengini verin.

Soğuduktan sonra dilimleyip spatulayla rulo şeklinde sarın.

Üzerine tarçın serperek servis edin.

PÜF NOKTASI

Kazandibinin en önemli sırrı, tabanını kontrollü yakmak ve muhallebiyi sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde etmektir. Soğuduktan sonra dinlendirmek lezzetini artırır.