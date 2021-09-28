Katmer tatlısı tarifi: Antep usulü katmer tatlısı nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Antep usulü katmer tatlısının en önemli özelliği içerisinde kullanılan kaymak ve fıstıktır. • Kullanacağınız kaymağın doğal ve taze olmasına özen gösterin. • İçerisine koyacağınız şeker ve fıstık karışımını eşit bir şekilde hamurun üzerine serpiştirin. • Antep usulü katmer tatlısında hamurun iyice yağlanması ve ince bir şekilde açılması gerekir. • Hamur piştiği sırada çıtır çıtır olmalıdır. • Antep usulü hazırlanan katmerin servisinde de kaymak ve antep fıstığı kullanılır.