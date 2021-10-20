Keşkül tarifi: Tadını damakta bırakan keşkül tatlısı nasıl yapılır?
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen keşkül tarifi, Türk sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Sütlü tatlılar arasında en sevilen lezzetlerden bir tanesi olan keşkül; süt, şeker, nişasta, pirinç unu, Hindistan cevizi ve badem tozu gibi malzemelerle yapılmaktadır. İşte en hafif sütlü tatlılardan keşkül tarifi: Keşkül nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:35Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 11:37
MALZEMELER
5 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
5 yemek kaşığı toz badem
2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi
Servisi için:
2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem
1 yemek kaşığı file Antep fıstığı
YAPILIŞI
Yumurtaların sarısını beyazından ayırın.
Sarıları süt, şeker nişasta ve toz bademle birlikte alın.
Orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
Pişen keşkülün içine Hindistan cevizini ilave edin.
Keşkülü kaselere paylaştırın.
Soğuyup katılaştıktan sonra üzerine kabuksuz çiğ badem ve file Antep fıstığı serpin.
Arzu ederseniz buzdolabına koyup biraz daha soğumasını sağlayabilirsiniz.