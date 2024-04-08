Kolay baklava tarifi: Bayrama hazırlık en pratik tatlı
Evde kolayca yapabileceğiniz bir baklava tarifi arıyorsanız, işte size harika bir seçenek! Hazırlama süresi kısa olan bu tarif, evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz ve misafirlerinizin beğenisini kazanacak bir tatlı alternatifi sunar. Hem yapımı kolay hem de lezzetiyle herkesi mest edecek bir baklava tarifi arıyorsanız, bu tarif tam size göre!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:27Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:27
15 Kişilik
Ev Yapımı
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
1 paket yufka
250g tereyağı veya margarin (eritilmiş)
2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
1 dilim limon
Şerbet için:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 dilim limon
Yarım çay bardağı bal (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Fırını 180°C'ye (350°F) ısıtın. Geniş bir fırın tepsisini tereyağı veya margarin ile yağlayın.
Yufkaları tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağı veya margarin sürün ve üzerine ceviz veya fındık serpin.
Yufkaları rulo şeklinde sarın ve bıçakla parçalara kesin. Kesilen parçaları tepsiye yerleştirin.
Baklavaları önceden ısıtılmış fırında altın rengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Bu arada şerbet için suyu, toz şekeri ve dilimlenmiş limonu bir tencereye koyun. Kaynatın ve ardından ocaktan alın. İsteğe bağlı olarak balı ekleyin ve karıştırın.
Fırından çıkardığınız baklavaların üzerine sıcak şerbeti dökün ve tepsiyi bir kenarda soğumaya bırakın.
Soğuyan baklavaları dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun!