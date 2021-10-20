Krem karamel tarifi: Evde orijinal krem karamel nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Karışımınız hazır olduğunda, tabaklara paylaştırmadan önce süzerseniz çok da pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz. Kullanacağınız ısıya dayanıklı fırın kaplarının büyüklüğüne göre tatlı sayısı azalıp artabilir.