Krem karamel tarifi: Evde orijinal krem karamel nasıl yapılır?
Fransız mutfağının klasik tatlarından bir tanesi olan krem karamel, çok basit malzemelerle hazırlanan pratik bir tatlı. Çok kolay bir şekilde hazırlanmasına rağmen tatlı servisinde gayet havalı bir ikram olarak misafirlere sunulan kremal karamelin yapılışında dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta bulunuyor. Kıvamını tutturmak konusunda kafanızda soru işaretleri olsa da birazdan vereceğimiz krem karamel tarifi ile yumurta kokusunu alamadığınız tam kıvamında bir tatlı sizi bekliyor. Hazırsanız krem karamel nasıl yapılır sorusunun cevabına geçelim...
Giriş Tarihi: 20.10.2021 11:28Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 11:28
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
5 su bardağı süt (1 litre)
1 su bardağı toz şeker
6 adet yumurta
1 paket vanilya
½ adet limon kabuğu
Karameli için:
1 su bardağı toz şeker
6-7 yemek kaşığı su
AŞÇININ NOTU
Karışımınız hazır olduğunda, tabaklara paylaştırmadan önce süzerseniz çok da pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz.
Kullanacağınız ısıya dayanıklı fırın kaplarının büyüklüğüne göre tatlı sayısı azalıp artabilir.
YAPILIŞI
Karameli İçin:
Toz şekeri ve suyu küçük bir tavaya alın ve orta ateşte pişirmeye başlayın.
5-10 dakika içinde şeker erimeye ve karamelize olmaya başlayacaktır. Açık kahve rengine dönmeye başladığında ocaktan alın.
Tatlı kaselerinizi bir fırın tepsisine dizin. Her birinin tabanına birer kaşık karamel dökerek paylaştırın. Karamelin donması için tepsiyi buzdolabına koyun.
Krem Karamel İçin:
Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri iyici köpürene kadar mikserle karıştırın.
Vanilya ve limon kabuğu rendesini ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Köpüren yumurtalara yavaş yavaş 1 litre sütü ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Karışımın üstündeki köpüklü tabakanın hepsini bir kepçe yardımıyla sıyırarak alın.
Fırın tepsisini buzdolabından çıkarın. Karışımı tatlı kaselerine eşit şekilde paylaştırın.
Kapların yarısına gelecek kadar kaynamış suyu fırın tepsisine ekleyin. Tatlıları, önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika, üzerleri hafifçe kızarana dek pişirin.
Fırından çıkardığınız krem karamelleri oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streçleyerek buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.
Dinlenmiş krem karamelin kenarlarını dikkatlice bir bıçak yardımıyla ayırdıktan sonra tabağa ters çevirerek servis edin. Afiyet olsun!