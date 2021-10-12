Krem şantili irmik tatlısı tarifi: Krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır?

Keki için:
Şerbeti için:
Üzeri için:
Malzemelerimizi saydık, dikkat etmemiz gereken noktaları söyledik ve şimdi de gelelim en önemli sorunun cevabına, krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır? Malzemelerinin kolay bulunabilir olması, yapımının da aslında gayet kolay olduğunu anlatmalı size. Aniden gelen misafirinize klasik dışında bir tatlı hazırlamak isterseniz eğer hem görünüş olarak hem de lezzet olarak bu tatlı tam size göre bir tatlı olacak. Öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta kekinizin şerbeti iyi çekmesidir. Bunun için de şerbeti döktükten sonra belirli bir süre geçmesini beklemeniz lazım. Ayrıca aşçının notunu lütfen unutmayın. Krem şantinizin soğuk tatlının üzerine dökülmesi gerekmektedir. Şimdi yavaş yavaş ayrıntılara geçelim.