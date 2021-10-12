Krem şantili irmik tatlısı tarifi: Krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır?

Malzemelerimizi saydık, dikkat etmemiz gereken noktaları söyledik ve şimdi de gelelim en önemli sorunun cevabına, krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır? Malzemelerinin kolay bulunabilir olması, yapımının da aslında gayet kolay olduğunu anlatmalı size. Aniden gelen misafirinize klasik dışında bir tatlı hazırlamak isterseniz eğer hem görünüş olarak hem de lezzet olarak bu tatlı tam size göre bir tatlı olacak. Öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta kekinizin şerbeti iyi çekmesidir. Bunun için de şerbeti döktükten sonra belirli bir süre geçmesini beklemeniz lazım. Ayrıca aşçının notunu lütfen unutmayın. Krem şantinizin soğuk tatlının üzerine dökülmesi gerekmektedir. Şimdi yavaş yavaş ayrıntılara geçelim.

Tatlınıza geçmeden önce öncelikle şerbetinizi hazırlamalısınız ki tatlınız pişene kadar soğusun. Şerbet için öncelikle belirli ölçülerdeki su ve şekerinizi tencerenize alıp bir iki tur karıştırıp kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan şerbetinizi ocaktan almadan önce limon suyunuzu da ekleyin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Şerbetiniz soğurken tatlınız için keki hazırlamaya geçiniz. Kek hamuru için yumurta ve şekeri iyice çırpın.

İyice çırpılmış haldeki yumurta ve şekerinizin üzerine sıvı yağ ve yoğurdu ekleyerek tekrar çırpın.

İyice çırpılan karışımınıza irmik, un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın.

Yağladığınız fırın kabınıza tatlınızın hamurunu döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika yani üzeri kızarana kadar pişirin.

Kekiniz pişerken krem şantiyi hazırlayınız. Toz krem şantiyi ve sütü ekleyip iyice çırpıp kıvam almasını sağlayınız. Hazır hale gelen krem şantiyi soğuması için dolaba koyunuz.

Pişen kekinizi fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağını atmasını bekleyin.

İlk sıcağını atan kekinizin üzerini kürdanla iyice deliniz. Her yerine delikler açınız.

Soğuyan şerbetinizi ilk sıcağını atan kekinizin üzerine dökünüz ve iyice çekmesi için bir süre bekleyiniz.

Hem soğuyan hem de şerbetini iyice çeken tatlınızın üzerine soğuk haldeki krem şantinizi düzgünce yayınız.

Krem şantinizi de eklediğiniz tatlınızı istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.