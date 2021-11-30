Küçük Bir Lezzet Bombası: İzmir Bomba Tarifi

Son zamanların favori tatlılarından olan İzmir bomba, incecik hamuru ve kakaolu fındık kreması ile ağızda bir bomba etkisi yaratan lezzeti ile kahve ve çay saatlerin vazgeçilmezi haline geldi. Çok ince hamuru olsa da aslında püf noktaları ile yapımı oldukça pratik olan bu tatlıyı kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:56
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • 1.5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 300 gram kakaolu fındık kreması

YAPILIŞI

  • Fırını en yüksek ısı derecesine getirerek fırını ısıtalım.
  • Sıvı yağ, su, şeker ve vanilyayı bir kapta biraz karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unu ekleyelim.
  • Hamur yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde hamuru 20 dakika dinlendirmeye bırakalım.
  • Ardından hamurdan mandalinadan biraz küçük bezeler koparalım ve yuvarlayalım.
  • Merdane yardımıyla hamurları incecik açalım ve açılan hamurun ortasına 1 dolu tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması ekleyelim.
  • Hamurun yanlarından toparlayarak üst kısımda birleştirelim ve yuvarlak bir biçim verelim. Hamurun fazla olan kısımlarını koparabilir veya makasla kesebilirsiniz.
  • Kremanın dışarı taşmaması için hamurun tam olarak kapandığından ve içerisinde hava kalmamış olmasından emin olalım.
  • Şekil verilen hamurları fırın tepsisine yerleştirdikten sonra 220 derece fırında yaklaşık 5-6 dakika pişirelim.
  • Çok kısa sürede pişmesi nedeniyle pişme sırasında kontrollü olmak oldukça önemli.
  • Hafif soğuduktan servis edebilirsiniz.

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