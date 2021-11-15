Labnesiz tiramisu tarifi: Evde labnesiz tiramisu nasıl yapılır?
İtalyan mutfağının imzası olmuş yemeklerden bahsedilince aklımıza ilk gelen yemekler makarna ve pizza olurken tatlılardan bahsedilince önce tiramisuyu söyleriz. Evde de kolayca yapılabilen tiramisunun muhallebisine her zaman labne peynir koyulmak zorunda değil. Labnesiz tiramisu tarifleri özellikle peynir sevmeyenlerin en çok merak ettiği tariflerden biri. Peki, Evde labnesiz tiramisu nasıl yapılır? İşte peynir sevmeyenler için Labnesiz tiramisu tarifi...
Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:31Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:31
10 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
5 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
2,5 yemek kaşığı kakao
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket şekerli vanilin
Muhallebisi için:
2 yumurta
2 yemek kaşığı nişasta
8 yemek kaşığı şeker
4 yemek kaşığı un
4 su bardağı süt
2 paket vanilya
2 yemek kaşığı tereyağı
Keki ıslatmak için:
1 yemek kaşığı granül kahve
1,5 su bardağı süt
2 su bardağı sıcak su
4 yemek kaşığı şeker
Süslemek için:
2 yemek kaşığı kakao
AŞÇININ NOTU
Her ıslak kekte olduğu gibi labnesiz tiramisuda da kekin dinlenmesi ve muhallebinin soğuması önemlidir. Bu yüzden labnesiz tiramisumuzu bir gece buzdolabında bekletip servis edersek daha lezzetli bir tatlın servis etmiş oluruz.
YAPILIŞI
Labnesiz tiramisu yaparken önceliğimiz keki hazırlamak olmalı. Böylelikle kek pişerken muhallebiyi hazırlamak için daha çok vaktiniz olacak.
Derince bir karıştırma kasesi alalım ve içine yumurta ve şekeri koyalımç Yumurta ve şeker iyice karışana kadar çırpalım. Köpük köpük bir görüntü alana kadar çırpmaya devam edelim.
Şeker ve yumurta iyice karıştığında karıştırma kasesinin içine yağı ve sütü de koyalım. İyice karıştırdıktan sonra kakaoyu da ekleyelim.
Kakaolu sıvı karışımın içine unu, kabartma tozunu ve şekerli vanilini de katalım, bir kaşık ya da spatula ile kekin hamurunu güzelce karıştıralım.
Fırınımızı 180 dereceye hazırlayalım ve ısınmaya bırakalım. Bir tepsiye kekin hamurunu iyice yayalım ve daha önce ısıttığımız fırına koyup pişmeye bırakalım.
Şimdi sıra labnesiz tiramisu muhallebisinde. Muhallebi için 2 kaşık tereyağı ve 2 paket vanilin dışındaki tüm malzemeleri bir tencerenin içine alalım ve karıştıralım. Ardından tencereyi ateşe alalım ve muhallebinin kaynamasını bekleyelim. Kaynarken süreli karıştıralım.
Muhallebi koyu bir kıvam alıp göz göz olunca ocağın altını kapatalım. Son olarak tereyağı ve vanilyaları da ekleyip muhallebiyi bir daha karıştıralım.
Bu arada, pişen keki fırından çıkarmayı ve soğuması için kenara koymayı unutmayalım. Kek soğuduğu zaman bir karıştırma kabı içinde süt, su, şeker ve kahveyi karıştırarak elde ettiğimiz karışımla kekimizi güzelce ıslatalım.
Kek ıslandığı zaman muhallebiyi kekin üzerine güzelce ve eşit miktarda yayalım. Son olarak muhallebinin üzerine kenarda ayırdığımız kakaoyu da serpelim. İşte evde labnesiz tiramisu yapmak bu kadar kolay!