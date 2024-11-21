Mochi tarifi: Pratik Japon tatlısı

Malzemeler:

Mochi hamuru için:

Bir su bardağı pirinç unu

Yarım su bardağı nişasta

İki yemek kaşığı pudra şekeri

Bir su bardağı su

Mochi hamurunu açmak için:

Yarım su bardağı nişasta

Mochinin içi için:

İki top tercihe göre tercih ettiğiniz dondurma

Yapılışı:

İlk olarak pirinç unu, nişasta, pudra şekeri ve yavaş yavaş eklediğiniz suyu karıştırın.

Üzerine nişastayı da ekleyin ve hamur haline getirin.

Merdane ile açın ve bir bardak yardımı ile hamura şekiller verin.

Şekiller vermiş olduğunuz hamurun arasına dondurma koyun ve kapatın.

Sonunda ise, hazırlamış olduğunuz mochi hamurunu dondurucunun içine koyun ve yarım saat dinlendirin.

Yarım saat geçtikten sonra mochiniz hazır!