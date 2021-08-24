Muhallebi Tarifi Yapılışı - En Güzel, Kolay Muhallebi Tarifi, Nasıl Yapılır?
Çocukluğumuzda en çok sevdiğimiz tatlıların başında yer alan muhallebi, hem maliyetinin düşük olması hem de kolay yapılışı ile sıkça yapılan tatlılardan birisidir. Bebeklere de mama olarak yapılan muhallebi aynı zamanda akşam yemeklerinin ardından da sofralarımızı süsleyebiliyor. Hazır kavrulmuş kadayıflı muhallebi tarifi de bir başka çeşidi olarak dikkat çekiyor. Nefis yemek tarifleri konusunda en güzel ve kolay muhallebi tarifi nasıl yapılır sorusuna sizler için cevap verdik.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 16:41Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 16:41
3 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı nişasta (buğday)
1/2 çay bardağı elenmiş un
1 paket vanilya
1 adet muz
1 yemek kaşığı ceviz, fındık ya da Antep fıstığı
AŞÇININ NOTU
Tam kıvamında bir muhallebi tarifi için bu notları okumadan geçmeyin. Muhallebi yaparken en çok şikâyet edilen konulardan birisi de karışımın topaklanmasıdır. Karışımın topak hale gelmemesi için karıştırma işlemi sırasında uzun bir süre beklemeyiniz. Gelelim işin en önemli kısmına. Özellikle nişastayı süte iyice yedirmek oldukça önemlidir.
YAPILIŞI
4 kişilik tam kıvamında muhallebi tarifi yapılışı için kollarınızı sıvadıysanız öncelikle geniş bir tencere hazırlayarak tarife geçebiliriz.
5 su bardağı sütü tencerenize aktarın. Sırasıyla; yarım çay bardağı un, 1 su bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı da buğday ununu tencereye aktardıktan sonra ocağın altını açıp karıştırmaya başlayınız.
Karıştırma işlemine ara ara duraksayarak devam edebilirsiniz. Çok bekleme yaparsanız karışımınız topaklanabilir.
Muhallebiniz kıvamını aldıktan sonra ocağın altını kapatınız.
Muhallebiniz soğumadan tereyağı ve 1 paket vanilyayı içine atarak iyice çırpınız.
Servis kâselerine muhallebileri paylaştırınız.
Tercihinize göre muhallebilerin üzerine ceviz, Antep fıstığı ya da fındık ekleyerek servis edebilirsiniz. Muhallebi tarifi hazırdır. Afiyet olsun.