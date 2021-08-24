Muhallebi Tarifi Yapılışı - En Güzel, Kolay Muhallebi Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tam kıvamında bir muhallebi tarifi için bu notları okumadan geçmeyin. Muhallebi yaparken en çok şikâyet edilen konulardan birisi de karışımın topaklanmasıdır. Karışımın topak hale gelmemesi için karıştırma işlemi sırasında uzun bir süre beklemeyiniz. Gelelim işin en önemli kısmına. Özellikle nişastayı süte iyice yedirmek oldukça önemlidir.