Muzlu rulo pasta tarifi: Yumuşacık nefis bir tat

Muzun ferahlatıcı tadıyla kekin sıcacık kıvamı, her lokmada damaklarda iz bırakacak bir uyum sağlıyor. Bu tatlı, her özel gününüzde veya sadece keyif anlarınızda sizi ve sevdiklerinizi şımartacak bir lezzet sunuyor. İşte muzlu rulo pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 10:26
  • 10 Dilim
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 12 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

Keki için:

  • 4 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya şeker
  • Bir tutam tuz

Krema için:

  • 2 adet olgun muz
  • 2 su bardağı krema
  • 1/2 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya şeker
  • Bir tutam tuz

Üzeri için:

  • Pudra şekeri (isteğe bağlı)
  • Dilimlenmiş muz veya çikolata rendesi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Fırını 180°C'ye (356°F) ısıtın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisini hazırlayın.
  2. Yumurtaları ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.
  3. Unu, kabartma tozunu, vanilya ve tuzu ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.
  4. Hazırladığınız karışımı fırın tepsisine dökün ve düzgünce yayın.
  5. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin, üzeri hafifçe kızarana kadar kontrol edin.
  6. Fırından çıkan keki bir temiz bez üzerine ters çevirip rulo şeklinde sarın ve soğumaya bırakın.
  7. Krema için, olgun muzları püre haline getirin. Ayrı bir kapta kremayı çırpın. İsteğe bağlı olarak toz şekeri ve vanilyayı ekleyin.
  8. Soğuyan keki açın ve üzerine muzlu kremayı sürün.
  9. Tekrar rulo şeklinde sarın ve buzdolabında en az bir saat dinlendirin.
  10. Dilimleyip servis yapmadan önce üzerini pudra şekeri ile süsleyebilir ve dilimlenmiş muz veya çikolata rendesi ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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