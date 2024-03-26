Muzlu rulo pasta tarifi: Yumuşacık nefis bir tat

Muzun ferahlatıcı tadıyla kekin sıcacık kıvamı, her lokmada damaklarda iz bırakacak bir uyum sağlıyor. Bu tatlı, her özel gününüzde veya sadece keyif anlarınızda sizi ve sevdiklerinizi şımartacak bir lezzet sunuyor. İşte muzlu rulo pasta tarifi...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:26Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 10:26
10 Dilim
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
12 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
Keki için:
4 adet yumurta
3/4 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya şeker
Bir tutam tuz
Krema için:
2 adet olgun muz
2 su bardağı krema
1/2 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı)
1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya şeker
Bir tutam tuz
Üzeri için:
Pudra şekeri (isteğe bağlı)
Dilimlenmiş muz veya çikolata rendesi (isteğe bağlı)