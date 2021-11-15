Muzlu tavuk göğsü tarifi: Muzlu tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tavuk göğsünün en önemli noktası unun topaklaşarak ağza gelmemesidir. Bundan dolayı tereyağına unu eklerken karıştırmayı ihmal etmeyin. Tavuk göğsünü daha iyi bir kıvama getirmek için mikserden geçirmek de oldukça önemlidir. Bundan dolayı ocağın altını kapattıktan sonra bir mikser ile 5-10 dakika kadar çırpın. Tavuk göğsünü daha rahat servis edebilmek için tavuk göğsünü borcamı dökmeden önce borcamı ıslayın.