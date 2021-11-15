Muzlu tavuk göğsü tarifi: Muzlu tavuk göğsü nasıl yapılır?
Sütlü tatlılara en çok yakışan meyvelerden biri de muzdur. Muz hem tatlılara lezzet verirken hem de hoş görünmesini sağlamaktadır. Muzlu tavuk göğsü yapımı kolay ve oldukça lezzetli bir tatlıdır. 15 dakika içerisinde rahatça hazırlanabilen muzlu tavuk göğsü kısa sürede tatlı ihtiyacınızı karşılayacaktır. Peki, muzlu tavuk göğsü nasıl yapılır? Muzlu tavuk göğsü tarifi…
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:35Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:35
12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
Yarım paket tereyağı
1 paket vanilya
Muz
AŞÇININ NOTU
Tavuk göğsünün en önemli noktası unun topaklaşarak ağza gelmemesidir. Bundan dolayı tereyağına unu eklerken karıştırmayı ihmal etmeyin. Tavuk göğsünü daha iyi bir kıvama getirmek için mikserden geçirmek de oldukça önemlidir. Bundan dolayı ocağın altını kapattıktan sonra bir mikser ile 5-10 dakika kadar çırpın. Tavuk göğsünü daha rahat servis edebilmek için tavuk göğsünü borcamı dökmeden önce borcamı ıslayın.
YAPILIŞI
Tencereye aldığınız tereyağını eritin.
Üzerine 1 su bardağı unu ekleyerek karıştırın.
İyicene kavurduğunuz içerisine sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Daha sonra şekeri ekleyin.
Kaynamaya başlayınca vanilyayı ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.
Kaynayan tavuk göğsünün yarısını borcama dökün.
Üzerine dilimlediğiniz muzları dizin.
Kalan tavuk göğsünü borcamın üstüne dökün ve iyice yayın.