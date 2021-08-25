Nefis Supangle Tarifi – Orijinal ve Lezzetli Supangle Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

MALZEMELER
SUPANGLE
- 4 su bardağı süt
- 4 tatlı kaşığı un
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı toz şeker
- 50 gr. bitter çikolata
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yumurta sarısı
SUPANGLE KEKİ
- 2 adet yumurta
- 2 kahve fincanı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı kakao
- 2 kahve fincanı un
AŞÇININ NOTU
Supangle keki hazırlamak istemiyorsanız bunun yerine bir parça kek ya da baya kurabiyelerden yararlanabilirsiniz. Tabi, bunları sütle ıslatıp servis kaselerinin en altına dizmeyi unutmayın.
Supanglerimizi hazırladıktan sonra ise oda sıcaklığında ılımasını bekleyelim ve ondan sonra buzdolabına kaldıralım.
YAPILIŞI
SUPANGLE KEKİ YAPILIŞI:
- Orijinal supangle tarifi için supangle keki yaparak başlayalım.
- Öncelikle, yumurta ve şekeri güzelce çırpıyoruz.
- Bunun ardından, sıvı yağ da dikkatli bir şekilde ilave edip çırpmaya devam edelim
- Kakao ve un eleyerek karışımımıza ilave ediyoruz.
- Kek hamurumuzu önceden yağlanmış olan fırın tepsisine yavaşça döküyoruz.
- Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişirmeye veriyoruz.
SUPANGLE YAPILIŞI:
- Gelelim nefis ve lezzetli supangle tarifine…
- Süt, un, yumurta sarısı, toz şeker ve kakaoyu çırpa teliyle güzelce çırparak başlayalım.
- Kısık ateşte sürekli karıştıralım ve pişirmeye devam edelim.
- Karışımımız göz göz olduğu zaman, bitter çikolatayı elimizle kırarak muhallebinin içine atalım.
- Karıştırarak bitter çikolatamızın erimesini bekleyelim.
- Daha sonra muhallebimizi ocaktan alarak tereyağı ekliyoruz –duruma göre vanilya da eklenebilir- ve mikserden pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpalım.
- Servis kaselerine supangle kekimizi parçalayarak koyalım.
- Bunun üzerine supanglemizi güzelce ekleyelim.
- Biraz soğuduktan sonra çatalla güzel bir görüntü vermek için şekil verelim.
- Rendelenmiş çikolata ve toz Antep fıstığı ekleyerek süslememizi yapalım.
- Orijinal ve lezzetli supangleniz hazır. Afiyet olsun.