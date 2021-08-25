Nefis Supangle Tarifi – Orijinal ve Lezzetli Supangle Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

AŞÇININ NOTU

Supangle keki hazırlamak istemiyorsanız bunun yerine bir parça kek ya da baya kurabiyelerden yararlanabilirsiniz. Tabi, bunları sütle ıslatıp servis kaselerinin en altına dizmeyi unutmayın. Supanglerimizi hazırladıktan sonra ise oda sıcaklığında ılımasını bekleyelim ve ondan sonra buzdolabına kaldıralım.