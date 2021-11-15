Orijinal pastane usulü ekler tarifi: Ekler pasta nasıl yapılır?
Ekler pasta hemen hemen tüm damak zevklerine uyan ve tatlı ihtiyacını yüksek oranda karşılayan bir lezzettir. Genelde hazır alınarak tüketilen bir tatlı olan ekler evde de çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Çok az bir meşakkati olsa da bu harika lezzeti evde yapmayı muhakkak denemelisiniz. İşte orijinal pastane usulü ekler tarifi…
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:49Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:49
10 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Hamuru için:
100 gr tereyağı
4 yumurta
1 tatlı kaşığı şeker
1 su bardağı su
1 su bardağından bir parmak fazla un
Kreması için:
800 ml süt( 4 su bardağı)
1 yumurta
1 su bardağından 1 parmak eksik şeker
Yarım su bardağından biraz fazla un
Yarım su bardağı kadar nişasta
2 yemek kaşığı dolusu tereyağı
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
Üzeri için:
100 gr sütlü çikolata
100 gr bitter çikolata
AŞÇININ NOTU
Ekler pastaya ilk önce kremasını yaparak başlayın. Muhallebi çok akışkan bir kıvamda olmamalı koyu bir muhallebi elde etmeye dikkat edin. Kremayı dolapta bir miktar soğuttuktan sonra hazırladığınız krem şantiyi ekleyin. Krema bir gün öncesinden yapılıp dolapta bekletilirse daha da lezzetli olacaktır.
Hamur tarifinde un ile nişasta ikisi birlikte toplamda 1 su bardağı kadar olmalıdır. Hamurunu yaparken unun topaklaşmaması için devamlı karıştırın. Hamuru elde ettiğinizde soğuyana kadar bekletiniz. Hamur katı olacak ancak yumurtaları ekleyip mikser ile karıştırdığınızda hamur iyi bir kıvam alacaktır.
Eklerlere şekil vermek için hazır torbalar kullanabileceğiniz gibi buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz.
Üzeri için bitter ve sütlü çikolata kullanabileceğiniz gibi beyaz çikolata ya da farklı çikolatalar da kullanabilirsiniz.
Ekler hamurlarını önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika kadar pişiriniz.
YAPILIŞI
Krema için tencereyi ocağa alın. Yumurta sarısı, süt, un şeker ve nişastayı ekleyin. Koyu bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.
Muhallebiyi kapatmaya yakın tereyağı ve vanilyayı ekleyin.