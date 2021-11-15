Orijinal pastane usulü ekler tarifi: Ekler pasta nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Ekler pastaya ilk önce kremasını yaparak başlayın. Muhallebi çok akışkan bir kıvamda olmamalı koyu bir muhallebi elde etmeye dikkat edin. Kremayı dolapta bir miktar soğuttuktan sonra hazırladığınız krem şantiyi ekleyin. Krema bir gün öncesinden yapılıp dolapta bekletilirse daha da lezzetli olacaktır. Hamur tarifinde un ile nişasta ikisi birlikte toplamda 1 su bardağı kadar olmalıdır. Hamurunu yaparken unun topaklaşmaması için devamlı karıştırın. Hamuru elde ettiğinizde soğuyana kadar bekletiniz. Hamur katı olacak ancak yumurtaları ekleyip mikser ile karıştırdığınızda hamur iyi bir kıvam alacaktır. Eklerlere şekil vermek için hazır torbalar kullanabileceğiniz gibi buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Üzeri için bitter ve sütlü çikolata kullanabileceğiniz gibi beyaz çikolata ya da farklı çikolatalar da kullanabilirsiniz. Ekler hamurlarını önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika kadar pişiriniz.