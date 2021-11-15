Orijinal pastane usulü ekler tarifi: Ekler pasta nasıl yapılır?

Ekler pasta hemen hemen tüm damak zevklerine uyan ve tatlı ihtiyacını yüksek oranda karşılayan bir lezzettir. Genelde hazır alınarak tüketilen bir tatlı olan ekler evde de çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Çok az bir meşakkati olsa da bu harika lezzeti evde yapmayı muhakkak denemelisiniz. İşte orijinal pastane usulü ekler tarifi…

Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:49
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 100 gr tereyağı
  • 4 yumurta
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağından bir parmak fazla un

Kreması için:

  • 800 ml süt( 4 su bardağı)
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker
  • Yarım su bardağından biraz fazla un
  • Yarım su bardağı kadar nişasta
  • 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket krem şanti

Üzeri için:

  • 100 gr sütlü çikolata
  • 100 gr bitter çikolata

AŞÇININ NOTU

Ekler pastaya ilk önce kremasını yaparak başlayın. Muhallebi çok akışkan bir kıvamda olmamalı koyu bir muhallebi elde etmeye dikkat edin. Kremayı dolapta bir miktar soğuttuktan sonra hazırladığınız krem şantiyi ekleyin. Krema bir gün öncesinden yapılıp dolapta bekletilirse daha da lezzetli olacaktır. Hamur tarifinde un ile nişasta ikisi birlikte toplamda 1 su bardağı kadar olmalıdır. Hamurunu yaparken unun topaklaşmaması için devamlı karıştırın. Hamuru elde ettiğinizde soğuyana kadar bekletiniz. Hamur katı olacak ancak yumurtaları ekleyip mikser ile karıştırdığınızda hamur iyi bir kıvam alacaktır. Eklerlere şekil vermek için hazır torbalar kullanabileceğiniz gibi buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Üzeri için bitter ve sütlü çikolata kullanabileceğiniz gibi beyaz çikolata ya da farklı çikolatalar da kullanabilirsiniz. Ekler hamurlarını önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 45 dakika kadar pişiriniz.

YAPILIŞI

  • Krema için tencereyi ocağa alın. Yumurta sarısı, süt, un şeker ve nişastayı ekleyin. Koyu bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.
  • Muhallebiyi kapatmaya yakın tereyağı ve vanilyayı ekleyin.
  • Hazırlamış olduğunuz krema hamurunu üzerini kapatarak buzdolabına koyup soğumaya bırakın.
  • Ardından süt ile krem şantiyi çırpıp kıvam aldırın.
  • Dolaba kaldırılan hamur iyice soğuyunca krem şanti eklenerek mikser ile iyice çırpılır.
  • Hamuru için un hariç tüm malzemeler ocağa alınır. Kaynayan suyun içerisine un eklenerek devamlı karıştırılır. Hamur katı bir kıvam alınca ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.
  • Soğuyan hamurun içerisine tek tek yumurtalar eklenerek mikser ile çırpılır.
  • Hamur ile yumurtalar tamamen karışıp yapışkan bir kıvam aldığında hamur sıkma torbalarının içerisine konulur.
  • Fırın kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine uzun şeritler halinde hamur sıkılır.
  • Sıkılan hamurlar 180 derecelik fırında 45 dakika kadar pişirilir.
  • Fırından çıkarılan eklerler soğumaya bırakılır.
  • Soğuduktan sona ortadan kesilir.
  • Alt kısmına hazırlanmış olan krema sıkılır ve üstü kapatılır.
  • İçerisine krema eklenen eklerler benmari usulü eritilmiş çikolataya bandırılır.
  • Eklerlerinizin üstünü istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

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