Pastanelere taş çıkartıyor! Ev yapımı şekerpare tarifi sofraların yıldızı oldu

MALZEMELER

Hamuru için

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5–3 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

Bütün fındık veya badem

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

1. Şerbeti hazırlayın

Şeker ve suyu tencereye alın.

Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatın.

Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın.

Soğumaya bırakın.

2. Hamuru hazırlayın

Tereyağı, pudra şekeri, yumurta, yoğurt ve irmiği karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu kontrollü ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

3. Şekil verin

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Oval şekil verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine birer fındık veya badem bastırın.

4. Pişirin

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

5. Şerbetleyin

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbeti çekmesi için en az 2 saat dinlendirin.

PÜF NOKTALARI

Hamuru çok sert yapmayın; yumuşak olursa daha güzel çatlar.

Şerbet mutlaka soğuk, tatlı sıcak olmalı.

İrmik kullanımı kıyır kıyır doku verir.