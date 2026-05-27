Pastanelere taş çıkartıyor! Ev yapımı şekerpare tarifi sofraların yıldızı oldu

MALZEMELER
Hamuru için
125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2,5–3 su bardağı un
ÜZERİ İÇİN
Bütün fındık veya badem
Şerbeti için
3 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
YAPILIŞI
1. Şerbeti hazırlayın
Şeker ve suyu tencereye alın.
Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar kaynatın.
Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın.
Soğumaya bırakın.
2. Hamuru hazırlayın
Tereyağı, pudra şekeri, yumurta, yoğurt ve irmiği karıştırın.
Vanilin, kabartma tozu ve unu kontrollü ekleyin.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
3. Şekil verin
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Oval şekil verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Üzerlerine birer fındık veya badem bastırın.
4. Pişirin
Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25–30 dakika pişirin.
5. Şerbetleyin
Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti dökün.
Şerbeti çekmesi için en az 2 saat dinlendirin.
PÜF NOKTALARI
Hamuru çok sert yapmayın; yumuşak olursa daha güzel çatlar.
Şerbet mutlaka soğuk, tatlı sıcak olmalı.
İrmik kullanımı kıyır kıyır doku verir.