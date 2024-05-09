Pratik Antep katmeri tarifi: Dakikalar içinde sofranızda olacak...
Antep Katmeri'nin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Katmer, 16. yüzyıldan beri Osmanlı mutfağında önemli bir yere sahiptir. Antep Katmeri'nin ise bu geleneksel katmerden farklı olarak, Gaziantep'e özgü bir lezzet olduğu düşünülüyor. Antep fıstığı ve yufkanın muhteşem uyumunu sunan bu tarif, aynı zamanda prafik bir şekilde yapmanıza imkan tanıyor. İşte o tam kıvamında o lezzet...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:19Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 09:19
MALZEMELER
2 adet baklavalık yufka
100 gr tereyağı, eritilmiş
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı dövülmüş Antep fıstığı
1 su bardağı kaymak (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Baklavalık yufkaları tezgaha serin.
Eritilmiş tereyağını bir fırça ile yufkanın her yerine sürün.
Üzerine ikinci yufkayı serin ve tekrar tereyağı sürün.
Toz şeker ve dövülmüş Antep fıstığını yufkanın her yerine serpin.
Yufkayı dört bir yandan katlayarak kare bir şekil verin.
Tavayı orta ateşte ısıtın ve tereyağı ekleyin.
Katmerleri tavaya koyun ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin.
Pişen katmerleri servis tabağına alın ve kaymak ile süsleyerek servis edin.