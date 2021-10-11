Profiterol hamuru tarifi: Profiterol hamuru nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Profiterol hamurunun sönmemesi için uymanız gereken bazı kurallar ve takip etmenizi önerdiğimiz püf noktalar bulunmakta. Bunlardan ilki, tereyağı ya da margarin hariç, hamurda kullanılacak malzemeleri oda sıcaklığında dinlendirmek. Erittiğiniz tereyağı ya da margarine yine oda sıcaklığındaki suyu ekleyip kaynatın. Ardından unu azar azar ilave edin. Ocaktan aldığınız hamur ılıklaştığında yine oda sıcaklığındaki yumurtaları eklemeye başlayabilirsiniz. Hamurun ılık, yumurtanın da oda sıcaklığında olması yumurtanın kesilmemesi için de önemlidir. Yumurtaları hamura birden değil teker teker ekleyin ve birini iyice yedirmeden diğerini eklemeyin. Hamurunuzu sıkma torbasına aktarıp yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye şekillendirerek sıkın. Aralarında boşluk bıraktığınız hamurların tepesine elinizi ıslatarak hafifçe bastırabilirsiniz. Hamurlarınızın sönmemesi için pişirirken fırının kapağını açmayın. Piştikten sonra yine hiç dokunmadan soğumaya bırakın.