Profiterol sosu tarifi: Profiterol sosu nasıl yapılır?
Çikolata severlerin bayıldığı bir tatlı olarak profiterolün üzerine dökülen çikolata sosu, en az profiterolün hamuru ve kreması kadar önemli bir etkendir. Hazır aldığımız çikolata sosunu da kullanabileceğim gibi kendimiz hazırladığımızda daha yoğum kıvamlı bir sos elde etmemiz mümkün. İşte tüm tatlıların üzerine dökebileceğiniz gibi profiterole de çok yakışacak profiterol sosu tarifi…
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:55Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:55
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı toz şeker
1 silme yemek kaşığı un
2 tatlı kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı tereyağı
80-90 gram bitter çikolata
AŞÇININ NOTU
Ocaktan aldığınız sosu ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Soğuduktan sonra buzdolabına alırsanız kıvamı daha iyi hale gelecektir.
Daha yoğun bir tat isterseniz ocaktan alıp soğuttuğunuz sos içine bir parça fındık kremalı çikolata ezmesi de ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Yapımı ise oldukça kolay olan bu çikolatalı sosun adımları aşağıdaki gibidir:
Derin bir sos tenceresine sütü, şekeri, unu ve kakaoyu aktarın.
İyice çırptıktan sona ufak parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı ve tereyağını katın.
Kısık ateşte, kıvamı koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.