Profiterol sosu tarifi: Profiterol sosu nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Ocaktan aldığınız sosu ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Soğuduktan sonra buzdolabına alırsanız kıvamı daha iyi hale gelecektir. Daha yoğun bir tat isterseniz ocaktan alıp soğuttuğunuz sos içine bir parça fındık kremalı çikolata ezmesi de ekleyebilirsiniz.