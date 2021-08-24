Revani Tatlısı Tarifi - En Güzel, Kolay İrmikli Revani Tatlısı Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Revani tarifine ilk olarak şerbeti yapmakla başlamanızı tavsiye ederiz. Keki yapacağınız esnada şerbetiniz de soğumaya başlayacaktır. Kekin kabarası için ise malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında bulundurulması gerekir. Yumurta ile şekerinizi yumurtaların köpük köpük olduğunu görene kadar devam edin. Revani tatlısının şerbetinin iyi çekmesi için kekinizi önceden dilimlemeniz gerekir. Ayrıca şerbeti döktüğünüzde kek sıcak olmalı, şerbet ise soğuk olmalıdır.