Soğuk baklava tarifi ve malzemeleri: Evde soğuk baklava nasıl yapılır?
Son zamanların en gözde tatlılarından biri de şüphesiz ki soğuk baklava. Hele ki sütlü şerbetli olursa yeme de yanında yat diye nitelendirilebilecek bu tatlıyı evde yapmak da aslında oldukça kolay. İşte sizin için sütlü mü sütlü şerbetiyle soğuk baklava tarifi: Evde soğuk baklava nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:12Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 14:12
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
1 litre süt
4 su bardağı şeker
800 gram baklavalık yufka
200 gram margarin
1 çay bardağı Ayçiçek yağı
Üzeri için:
1 paket rendelenmiş çikolata
1 avuç fıstık içi
1 yemek kaşığı kakao (İsteğe göre arttırılabilir.)
YAPILIŞI
Uygun bir tencereye aldığınız sütü ve şekeri, şeker eriyinceye kadar karıştırın.
Kaynamaya başladığında altını kısıp 1 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğuması için bırakın.
Uygun bir tencerede yağı eritin. Köpüğünü temizlediğiniz yağa Ayçiçek yağını da ekleyip karıştırın.
Tezgaha yufkaları serin ve tepsinizin boyuna göre kesin. Tabanını yağladığınız tepsiye 2 kat yufka serin.
2 yufkada bir katların arasına yağdan sürün. Yufkaların 3'te 2'sini alt katman olarak tepsiye dizin.
Alt katmanın üstüne isteğinize göre bolca ceviz, fındık ya da fıstık serpin.
Kalan yufkaları da üst katman olarak tepsiye yerleştirin. İstediğiniz şekilde dilimlediğiniz baklavayı önceden 160 derece ısıttığınız fırına sürün. Üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.
Fırından aldığınız baklava 3-5 dakika soğuduktan sonra ilk başta hazırladığınız sütlü şerbeti üzerinde gezdirin.
Baklava dinlenip soğuduktan sonra üzerine kakaoyu serpiştirip rendelediğimiz çikolatayla süsleyin. Antep fıstığını da en üste koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.