Sütlü İncir Tarifi: Sütlü İncir Tatlısı Nasıl Yapılır?
Kütahya yöresinin meşhur lezzetlerinden biri olan sütlü incir tatlısı, aynı zamanda incir uyutması olarak da adlandırılır. Hem hafif olması hem de az sayıda malzeme ile kısa sürede kolay bir şekilde hazırlanabilmesi sebebiyle keyifle tüketilir. Benzer tatlı tariflerinden sıkılıp yeni bir lezzet denemek isteyenler için sütlü incir tatlısı nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. İşte sütlü incir tatlısı tarifi...
Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:07Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 09:08
6 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
Yarım kg kuru incir
2 su bardağı süt
Üzerine:
Krem şanti, ceviz ve gofret
YAPILIŞI
İncirleri ayıklayıp küçük doğrayın ve kısık ateşteki bir tencereye koyun.
Yavaş yavaş sütü ilave edin.
İncirleri tahta bir kaşık ya da havan tokmağı ile ezerek karıştırın. (Bu şekilde ezerek karıştırdığınızda, çekirdeklerin içindeki tadı da tatlıya katmış olursunuz).
En son el blenderinden geçirip, pişirmeye devam edin.
El değecek kadar soğuttuktan sonra, kup bardaklarına dökün.
Üzerlerini streç filmle kapatarak buzdolabında 2 saat soğutun.
Krem şanti, ceviz ve gofretle süsleyerek servis yapın.