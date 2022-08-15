Tam kıvamında ağızda dağılan bir lezzet: Revani tatlısı tarifi

Osmanlı mutfağından kalan en yaygın lezzetlerden biri olan revani, misafir masalarınızı donatacak! Dışarıda, yemek yerine evde kendi tatlınızı kolaylıkla yapabilirsiniz... Revaniyi; tam ölçülü bir şekilde yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! Şerbetli tatlıların yapımı genelde zahmetli olduğu için oldukça uğraştırır. Fakat bu tarif tam size göre!

Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:18
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 348 kcal

MALZEMELER

  • 1,5su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağ ıtoz şeker
  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı irmik

Şerbeti için;

  • 2,5su bardağı toz şeker
  • 3su bardağı su
  • 1/2adetlimon suyu

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

YAPILIŞI

  • İlk olarak tatlının şerbetini hazırlamak için; 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekeri bir tencereye aktarın.
  • Sonra kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynattın. Ardından limon suyunu ekleyin ve biraz soğumaya bırakın.
  • Yumurta ve toz şekeri güzelce çırpın.
  • Yağ, yoğurt ve irmiğide ekledikten sonra güzelce çırpın.
  • Ardından un, kabartma tozu ve vanilide ekledikten sonra hepsini karıştırın.
  • Yağlanmış fırın kabına dökün.
  • Sonra 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.
  • İşte tatlımız hazır! Herkese afiyet olsun.

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