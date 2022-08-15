Tam kıvamında ağızda dağılan bir lezzet: Revani tatlısı tarifi
Osmanlı mutfağından kalan en yaygın lezzetlerden biri olan revani, misafir masalarınızı donatacak! Dışarıda, yemek yerine evde kendi tatlınızı kolaylıkla yapabilirsiniz... Revaniyi; tam ölçülü bir şekilde yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! Şerbetli tatlıların yapımı genelde zahmetli olduğu için oldukça uğraştırır. Fakat bu tarif tam size göre!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:18Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:18
8 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
348 kcal
MALZEMELER
1,5su bardağı un
1 su bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
3 adet yumurta
1 çay bardağ ıtoz şeker
1 çay bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı irmik
Şerbeti için;
2,5su bardağı toz şeker
3su bardağı su
1/2adetlimon suyu
Üzeri için;
2 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi
YAPILIŞI
İlk olarak tatlının şerbetini hazırlamak için; 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekeri bir tencereye aktarın.
Sonra kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynattın. Ardından limon suyunu ekleyin ve biraz soğumaya bırakın.
Yumurta ve toz şekeri güzelce çırpın.
Yağ, yoğurt ve irmiğide ekledikten sonra güzelce çırpın.
Ardından un, kabartma tozu ve vanilide ekledikten sonra hepsini karıştırın.
Yağlanmış fırın kabına dökün.
Sonra 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.