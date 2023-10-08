Tencerede sufle tarifi: Kolay ve nefis bir lezzet

Tencerede sufle tarifini, son dakikada gelen misafirlerinize kısa süre içerisinde hazırlayabilirsiniz. Kolayca hazırlanabilmesinin yanı sıra oldukça da nefis bir tada sahip. İşte yiyenin bir tane daha isteyeceği tencerede sufle tarifinin detayları…

Giriş Tarihi: 08.10.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 10:31
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 467 kcal

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

80 gram bitter çikolata

Yarım çay bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Bir kabın içerisinde yumurta ile toz şekeri karıştırın.

Üzerine sıvı yağ ve süt ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Ardından kakao, vanilya, kabartma tozu ve un ekleyerek karıştırma işlemini sürdürün.

Elde ettiğiniz karışımı ısıya dayanıklı olan kaplara bölüştürün.

Çikolataları parçalara ayırın kapların içerisine yerleştirin.

Tencerenin içerisinde su kaynatın ve kapları yerleştirin.

Tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika boyunca pişirin.

Daha sonra suflelerin üzerine pudra şekeri serpin.

Afiyet olsun!

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