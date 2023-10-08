Tencerede sufle tarifi: Kolay ve nefis bir lezzet

1 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı kakao
80 gram bitter çikolata
Yarım çay bardağı pudra şekeri
Bir kabın içerisinde yumurta ile toz şekeri karıştırın.
Üzerine sıvı yağ ve süt ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Ardından kakao, vanilya, kabartma tozu ve un ekleyerek karıştırma işlemini sürdürün.
Elde ettiğiniz karışımı ısıya dayanıklı olan kaplara bölüştürün.
Çikolataları parçalara ayırın kapların içerisine yerleştirin.
Tencerenin içerisinde su kaynatın ve kapları yerleştirin.
Tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika boyunca pişirin.
Daha sonra suflelerin üzerine pudra şekeri serpin.
Afiyet olsun!