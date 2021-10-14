Trileçe tarifi ve malzemeleri: Evde trileçe nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Trileçenin daha ince ya da kalın olmasını istiyorsanız ona göre bir pişirme tepsisi tercih edebilirsiniz. Trileçenin orijinalinde 3 farklı süt karıştırılır. Bu, çoğu insanın hoşuna gitmeyen bir tat elde etmenize sebep olabilmektedir. Eğer siz sütlü şerbeti yine de 3 farklı sütle yapmak isterseniz 1 bardak inek 1 bardak keçi 1 bardak manda sütü kullanarak yapabilirsiniz.