Trileçe tarifi ve malzemeleri: Evde trileçe nasıl yapılır?

1930'lu yıllardan itibaren Meksika’dan çıkıp bütün dünyaya yayılan ve Balkanların imza tatlılarından bir tanesi olan trileçenin adı, İspanyolca ‘tres’ (üç) ve ‘leches’ (süt) kelimelerinden gelmektedir. Hafif bir tadı olması ve süngersi kekiyle oldukça sevilen bir tatlı olan trileçe, çeşitli sos ve kremalarla servis edilebilmektedir. Hal böyle olunca bu tatlıyı evde yapmak isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Peki, evde trileçe nasıl yapılır? İşte en güzellerinden bir trileçe tarifi...

Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:01
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

  • 5 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu ve vanilya

Sütlü sosu için:

  • 3,5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 200 gram sıvı krema

Karamel sosu için:

  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 200 gram sıvı krema

Üzeri için:

  • Krem şanti (1 paket)

AŞÇININ NOTU

Trileçenin daha ince ya da kalın olmasını istiyorsanız ona göre bir pişirme tepsisi tercih edebilirsiniz. Trileçenin orijinalinde 3 farklı süt karıştırılır. Bu, çoğu insanın hoşuna gitmeyen bir tat elde etmenize sebep olabilmektedir. Eğer siz sütlü şerbeti yine de 3 farklı sütle yapmak isterseniz 1 bardak inek 1 bardak keçi 1 bardak manda sütü kullanarak yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • İlk olarak karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri koyup boza kıvamına gelinceye kadar çırpın.
  • Daha sonra un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırın.
  • Yağlı kağıt serili fırın kabına döktüğünüz karışımı 170 derecelik fırında 10 dakika, ısıyı 150 dereceye düşürüp 30 dakika pişirin.
  • Trileçenin sütlü sosu için bir kaba aldığınız süt, toz şeker ve sıvı kremayı çırpın. Daha sonra buzdolabına beklemeye alın.
  • Karamelli sos için tavanıza koyduğunuz şekeri orta ateşte karıştırarak eritin.
  • Açık bir renk alan karamele 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip yağı eritin.
  • Sıvı kremayı da eklediğiniz sosu kıvam alıncaya değinceye karıştırarak kısık ateşte pişirin.
  • Fırından çıkartıp ılımaya bıraktığınız keki ter çevirin. Yağlı kağıdı çıkartıp çatalla delikler açın.
  • Soğuk şerbeti kekin üzerine dökün.
  • Köpürtülmüş krem şantinin bir kısmını süslemek için ayırıp kalanını kekin üzerine yayın.
  • Ilımış olan karamel sosunu da krem şantinin üzerine dökün.
  • Ayırdığınız krem şantiyi bir kürdan yardımıyla süslemek amaçlı kullanın.
  • 5-6 saat dinlendirdiğiniz trileçeyi dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA