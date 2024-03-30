Tulumba tatlısı tarifi: Çıtır çıtır ağızda dağılan bir lezzet
Tulumba tatlısı, incecik hamurun, altın rengi alana kadar kızartılması ve ardından tatlı bir şerbetle buluşturulmasıyla elde edilen bu enfes lezzet, her lokmasıyla insanı mest eder. Bu tarif, ise adım adım yol göstererek, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tatlıya dönüşecek. İşte tulumba tatlısı tarifi...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:06Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:06
6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
300 kcal
MALZEMELER
Hamur için:
1 su bardağı su
Yarım su bardağı tereyağı veya margarin
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı un
3 adet yumurta
Şerbeti için:
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
Yarım limon suyu
YAPILIŞI
İlk olarak şerbeti hazırlamak için su ve toz şekeri bir tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 5-10 dakika daha kaynatın. Ardından ocağı kapatıp soğumaya bırakın.
Hamur için; suyu, tereyağını ve tuzu bir tencereye alın, kaynatın. Kaynadıktan sonra unu ekleyin ve tahta kaşık yardımıyla hızlıca karıştırarak pişirin. Hamur top şeklini alıp tencerenin kenarına çekildiğinde ocaktan alın.
Hamur biraz ılınınca, yumurtaları teker teker ekleyip karıştırın. Yumurtaları eklerken hamurun pürüzsüz olması önemlidir.
Hamuru sıkma torbasına doldurun. Eğer sıkma torbanız yoksa, kalın bir dondurma kaşığı veya bir çay bardağı kullanabilirsiniz.
Geniş bir tavada yağı kızdırın. Hazırladığınız hamurdan parçalar alıp tavaya sıkın ve altın rengi alana kadar kızartın. Hamurların her iki tarafını da eşit şekilde kızartın.
Kızaran tatlıları bir kevgir veya delikli bir kaşık yardımıyla yağdan alın ve fazla yağını süzmek için kağıt havlu serili bir tabağa alın.
Kızarmış tulumbaları ılık şerbete batırın. Şerbetin içinde en az 15-20 dakika bekletin, tatlıların şerbeti iyice çekmesi için bu önemlidir.
Şerbetini çeken tulumbaları servis tabağına alın ve dilerseniz üzerine isteğe göre hindistan cevizi serperek servis yapın. Afiyet olsun!