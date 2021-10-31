Yalancı Tiramisu Tarifi: Evde Yalancı Tiramisu Nasıl Yapılır?

Kahveli keskin tadıyla damaklarımızda tarifsiz bir iz bırakan, hafif ama bir o kadar da lezzetli tiramisuyu kim sevmez! Tiramisunun evde yapımı labne peynirli muhallebisini tutturamayanlar tarafından zor bulunsa da tiramisudan vazgeçmek istemeyenler için bir yol daha var: Yalancı tiramisu. Labneli muhallebi koymadan hazırlayacağınız yalancı tiramisu nasıl yapılır? İşte kolay yapılışı ve lezzetiyle favoriniz olacak yalancı tiramisu tarifi...

Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 11:25
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

  • 1/2 su bardağı şeker
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı
  • 2 yumurta
  • 1 kabartma tozu
  • 1 şekerli vanilin
  • 1 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı kakao

Muhallebi için:

  • 4 bardak süt
  • 1,5 çay bardağı şeker
  • 2 çay bardağı un
  • 1 paket krem şanti

Keki ıslatmak için:

  • 2 kaşık granül kahve ve 1 su bardağı süt

AŞÇININ NOTU

Yalancı tiramisu tarifinde keki ıslatmak için hazırlayacağınız sütlü kahve karışımı keke dökülmeden önce soğuk olmalı. Ayrıca muhallebi soğumadan kakaoyu dökerseniz muhallebi kakaoyu emecektir.

YAPILIŞI

  • Yalancı tiramisu yaparken önce kekini yapmalıyız. Bir karıştırma kabı alalım ve şeker ile yumurtayı bu kabın içinde köpük haline gelene kadar çırpalım.
  • Ardından yarım bardak yağı ve yarım bardak sütü de ekleyelim, tüm malzemeleri karıştırmaya devam edelim.
  • Tüm malzemeler karıştıktan sonra elenmiş un, kabartma tozu, vanilyayı da ekleyelim güzelce karıştıralım.
  • Tüm bunların ardından kakaoyu da ekleyince kek hamurumuz hazırlanmış olacak.
  • Fırınımızı 180 derecelik ısıya ayarlayalım ve ısınması için açlım. Fırınımız ısınınca kek hamurumuzu bir kek kalıbının ya da tepsinin içine döküp fırına sürelim.
  • Önceden 180 derece ısıttığımız fırında kekimizi 15-20 dakika kadar pişirmeye bırakalım.
  • Tiramisunun keki piştikten sonra kenara alıp soğumasını bekleyelim, kek soğuduktan sonra Bir bardak süt ve 2 kaşık granül kahveyi bir kase içinde eritip keki bu karışımla ıslatalım.
  • Tiramisunun muhallebisini hazırlamak çok kolay.
  • Boş bir tencerede sütü, şekeri ve unu karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatalım.
  • Kaynayan muhallebiyi ocaktan alıp soğuması için bir kenara koyalım. Muhallebi ılınınca bir paket krem şantiyi muhallebinin içine alıp karıştıralım ve muhallebiyi kekin üzerine yayalım.
  • Muhallebinin soğuduğundan emin olunca üzerini kakao ile kaplayalım.

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