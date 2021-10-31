Yalancı Tiramisu Tarifi: Evde Yalancı Tiramisu Nasıl Yapılır?
Kahveli keskin tadıyla damaklarımızda tarifsiz bir iz bırakan, hafif ama bir o kadar da lezzetli tiramisuyu kim sevmez! Tiramisunun evde yapımı labne peynirli muhallebisini tutturamayanlar tarafından zor bulunsa da tiramisudan vazgeçmek istemeyenler için bir yol daha var: Yalancı tiramisu. Labneli muhallebi koymadan hazırlayacağınız yalancı tiramisu nasıl yapılır? İşte kolay yapılışı ve lezzetiyle favoriniz olacak yalancı tiramisu tarifi...
Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:25Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 11:25
10 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1/2 su bardağı şeker
1/2 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı
2 yumurta
1 kabartma tozu
1 şekerli vanilin
1 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
Muhallebi için:
4 bardak süt
1,5 çay bardağı şeker
2 çay bardağı un
1 paket krem şanti
Keki ıslatmak için:
2 kaşık granül kahve ve 1 su bardağı süt
AŞÇININ NOTU
Yalancı tiramisu tarifinde keki ıslatmak için hazırlayacağınız sütlü kahve karışımı keke dökülmeden önce soğuk olmalı. Ayrıca muhallebi soğumadan kakaoyu dökerseniz muhallebi kakaoyu emecektir.
YAPILIŞI
Yalancı tiramisu yaparken önce kekini yapmalıyız. Bir karıştırma kabı alalım ve şeker ile yumurtayı bu kabın içinde köpük haline gelene kadar çırpalım.
Ardından yarım bardak yağı ve yarım bardak sütü de ekleyelim, tüm malzemeleri karıştırmaya devam edelim.
Tüm malzemeler karıştıktan sonra elenmiş un, kabartma tozu, vanilyayı da ekleyelim güzelce karıştıralım.
Tüm bunların ardından kakaoyu da ekleyince kek hamurumuz hazırlanmış olacak.
Fırınımızı 180 derecelik ısıya ayarlayalım ve ısınması için açlım. Fırınımız ısınınca kek hamurumuzu bir kek kalıbının ya da tepsinin içine döküp fırına sürelim.
Önceden 180 derece ısıttığımız fırında kekimizi 15-20 dakika kadar pişirmeye bırakalım.
Tiramisunun keki piştikten sonra kenara alıp soğumasını bekleyelim, kek soğuduktan sonra Bir bardak süt ve 2 kaşık granül kahveyi bir kase içinde eritip keki bu karışımla ıslatalım.
Tiramisunun muhallebisini hazırlamak çok kolay.
Boş bir tencerede sütü, şekeri ve unu karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatalım.
Kaynayan muhallebiyi ocaktan alıp soğuması için bir kenara koyalım. Muhallebi ılınınca bir paket krem şantiyi muhallebinin içine alıp karıştıralım ve muhallebiyi kekin üzerine yayalım.
Muhallebinin soğuduğundan emin olunca üzerini kakao ile kaplayalım.