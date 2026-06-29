Yaz sıcaklarına son noktayı koyuyor! Limon sorbe tarifi

MALZEMELER

4 adet büyük boy limon

1 su bardağı toz şeker (Damak tadınıza göre biraz azaltabilirsiniz)

2 su bardağı su

1 adet yumurta akı (İsteğe bağlı: Sorbenin daha hacimli ve ipeksi bir kıvamda olması için kullanılır, şart değildir)

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri küçük bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 2-3 dakika daha tıkırdatıp ocaktan alın. Şerbeti tamamen soğumaya bırakın.

Limonların kabuklarını (beyaz kısımlarına girmeden, sadece sarı kısımlarını) ince ince rendeleyin. Ardından limonların suyunu sıkın. Yaklaşık 1 su bardağı taze limon suyu elde etmeniz gerekiyor.

Tamamen soğuyan şerbetin içine limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuklarını ekleyip güzelce karıştırın. Karışımı yayvan, dondurucuya dayanıklı bir kaba (tercihen borcam veya metal kap) aktarın.

Kabı dondurucuya kaldırın. Her 30-40 dakikada bir dondurucudan çıkarıp kenarlardan başlayarak çatalla veya mikserle güçlüce karıştırın. Bu işlem buz kristallerini kırarak sorbenizin yumuşacık olmasını sağlar. Bu işlemi 4-5 kez tekrarlayın.

Püf Noktası: Eğer kremsi ve tam pastane usulü bir kıvam isterseniz, 3. karıştırmadan sonra içine iyice çırpılmış, köpük kıvamına getirilmiş 1 adet yumurta akını yavaşça yedirebilirsiniz. Yumurta akı, sorbeye o bildiğimiz kadifemsi dokuyu verir.

Servis yapmadan önce dondurucudan çıkarıp 5-10 dakika oda sıcaklığında bekletirseniz, çok daha rahat porsiyonlayabilirsiniz. Afiyet olsun!