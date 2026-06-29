Yaz sıcaklarına son noktayı koyuyor! Limon sorbe tarifi

Yaz sıcakları kapıya dayandı, içinizi ferahlatacak o lezzet sonunda bulundu! Geleneksel dondurmaların ağır ve kremamsı yapısından sıkıldıysanız, sadece birkaç limonla harikalar yaratmaya hazır olun. Evdeki malzemelerle, buzlanma yapmadan tam ölçülü limon sorbe nasıl yapılır? İşte yiyenlerin bir kase daha isteyeceği, dondurmacıları kıskandıran o gizli tarif...

Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:24

YAPILIŞI

MALZEMELER

4 adet büyük boy limon

1 su bardağı toz şeker (Damak tadınıza göre biraz azaltabilirsiniz)

2 su bardağı su

1 adet yumurta akı (İsteğe bağlı: Sorbenin daha hacimli ve ipeksi bir kıvamda olması için kullanılır, şart değildir)

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri küçük bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 2-3 dakika daha tıkırdatıp ocaktan alın. Şerbeti tamamen soğumaya bırakın.

Limonların kabuklarını (beyaz kısımlarına girmeden, sadece sarı kısımlarını) ince ince rendeleyin. Ardından limonların suyunu sıkın. Yaklaşık 1 su bardağı taze limon suyu elde etmeniz gerekiyor.

Tamamen soğuyan şerbetin içine limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuklarını ekleyip güzelce karıştırın. Karışımı yayvan, dondurucuya dayanıklı bir kaba (tercihen borcam veya metal kap) aktarın.

Kabı dondurucuya kaldırın. Her 30-40 dakikada bir dondurucudan çıkarıp kenarlardan başlayarak çatalla veya mikserle güçlüce karıştırın. Bu işlem buz kristallerini kırarak sorbenizin yumuşacık olmasını sağlar. Bu işlemi 4-5 kez tekrarlayın.

Püf Noktası: Eğer kremsi ve tam pastane usulü bir kıvam isterseniz, 3. karıştırmadan sonra içine iyice çırpılmış, köpük kıvamına getirilmiş 1 adet yumurta akını yavaşça yedirebilirsiniz. Yumurta akı, sorbeye o bildiğimiz kadifemsi dokuyu verir.

Servis yapmadan önce dondurucudan çıkarıp 5-10 dakika oda sıcaklığında bekletirseniz, çok daha rahat porsiyonlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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