Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi: Yoğurtlu irmik tatlısı nasıl yapılır?
İrmik tatlıları hafif ve lezzetli olarak bilinir. Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi de tam olarak bu özellikleri ile büyüleyen bir lezzet. Bu yoğurtlu irmik tatlısı tarifi hem kolay malzemeleri hem de hafif lezzeti ve şerbeti ile misafir ağırlayacak bir lezzet olacak. Yoğurtlu irmik tatlısı yapımı onca karışık tatlı tarifi arasında size harika gelecek bir tarif.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:53Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:53
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Tatlı için;
3 çay bardağı un
3 çay bardağı irmik
3 çay bardağı yoğurt
3 yumurta
1 çay ardağı sıvı yağ
1 çay bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
Şerbeti için;
4,5 su bardağı şeker
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
AŞÇININ NOTU
Şerbetli tatlılar özellikle yoğurt ile yapıldıklarında daha da hafif bir tatlı haline geldiği için bu tarifin içinde şerbet olması sizi korkutmamalı. Yoğurtlu irmik tatlısı malzemeleri içinde özellikle dikkat etmeniz gereken nokta kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. Yoğurdun ve yumurtanın oda sıcaklığında olması hem tatlınızın daha kolay kabarmasını hem de daha lezzetli hale gelmesini sağlar.
Yoğurtlu irmik tatlısı yapımı sonrasında servis etmeden önce üstünü istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Tatlınızın ilk önce şerbet yapımı ile başlayın. Şerbetiniz için olan şeker ve suyu bir tencereye alıp şeker eriyene kadar iyice karıştırın.
Şekeriniz eridikten sonra karıştırmadan kaynamaya bırakabilirsiniz.
Şerbetiniz kaynamaya başlayınca içine limon suyunuzu da koyup altını kapatın ve şerbetinizi kenara ılıması için bırakın.