Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi: Yoğurtlu irmik tatlısı nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Şerbetli tatlılar özellikle yoğurt ile yapıldıklarında daha da hafif bir tatlı haline geldiği için bu tarifin içinde şerbet olması sizi korkutmamalı. Yoğurtlu irmik tatlısı malzemeleri içinde özellikle dikkat etmeniz gereken nokta kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. Yoğurdun ve yumurtanın oda sıcaklığında olması hem tatlınızın daha kolay kabarmasını hem de daha lezzetli hale gelmesini sağlar. Yoğurtlu irmik tatlısı yapımı sonrasında servis etmeden önce üstünü istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.