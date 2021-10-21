Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi: Yoğurtlu irmik tatlısı nasıl yapılır?

İrmik tatlıları hafif ve lezzetli olarak bilinir. Yoğurtlu irmik tatlısı tarifi de tam olarak bu özellikleri ile büyüleyen bir lezzet. Bu yoğurtlu irmik tatlısı tarifi hem kolay malzemeleri hem de hafif lezzeti ve şerbeti ile misafir ağırlayacak bir lezzet olacak. Yoğurtlu irmik tatlısı yapımı onca karışık tatlı tarifi arasında size harika gelecek bir tarif.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:53
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika

MALZEMELER

Tatlı için;

  • 3 çay bardağı un
  • 3 çay bardağı irmik
  • 3 çay bardağı yoğurt
  • 3 yumurta
  • 1 çay ardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbeti için;

  • 4,5 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

AŞÇININ NOTU

Şerbetli tatlılar özellikle yoğurt ile yapıldıklarında daha da hafif bir tatlı haline geldiği için bu tarifin içinde şerbet olması sizi korkutmamalı. Yoğurtlu irmik tatlısı malzemeleri içinde özellikle dikkat etmeniz gereken nokta kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. Yoğurdun ve yumurtanın oda sıcaklığında olması hem tatlınızın daha kolay kabarmasını hem de daha lezzetli hale gelmesini sağlar.  Yoğurtlu irmik tatlısı yapımı sonrasında servis etmeden önce üstünü istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Tatlınızın ilk önce şerbet yapımı ile başlayın. Şerbetiniz için olan şeker ve suyu bir tencereye alıp şeker eriyene kadar iyice karıştırın.
  • Şekeriniz eridikten sonra karıştırmadan kaynamaya bırakabilirsiniz.
  • Şerbetiniz kaynamaya başlayınca içine limon suyunuzu da koyup altını kapatın ve şerbetinizi kenara ılıması için bırakın.
  • Şerbetiniz ılırken tatlınızın kekinin yapımına geçebilirsiniz.
  • Yumurta ve şekeri iyice köpürüp beyazlaşana kadar çırpın. Daha sonra iyice çırpılmış karışımınıza yoğurt ve sıvı yağı ekleyip tekrar iyice karıştırın.
  • Karışımın içine un, irmik, vanilya, ceviz ve kabartma tozunu da koyup tekrar iyice karıştırınız ve yağladığınız orta boy borcamınıza dökünüz.
  • Tatlınızın kekini önceden ısıttığınız 180 derece fırında üstü kızarana kadar ortalama 25 dakika pişiriniz. Pişerken kontrol etmeyi unutmayınız.
  • Kekiniz piştikten sonra ilk sıcağını atmasını bekleyin ama özellikle şerbet dökerken kekinizin sıcak olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.
  • İlk sıcağınızı atan kekinizin üstünü iyice çatalla deliniz ve aynı zamanda dilimlere de ayırınız borcamdan çıkarmadan.
  • Daha sonra iyice aralıklar açtığınız kekinize şerbetinizi dökünüz.
  • Şerbetinizi çekmesi için bir süre bekledikten sonra tatlınızı dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

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