10 dakikada hazır: Fırın poşetinde sebzeli tavuk tarifi

Lezzeti yerinde ve kolay bir yemek tarifi arıyorsanız, fırın poşetinde sebzeli tavuk tam da size göre. Sadece 10 dakikada hazırlanan yemek, akşam sofralarınızın kurtarıcısı olacak...

Giriş Tarihi: 13.04.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 08:51
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 55 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

3 adet patates
2 adet havuç
Brokoli parçaları
Bir baş sarımsak
Bir adet ikiye bölünmüş limon
Tuz
Baharatlar
Yarım çay bardağı zeytinyağı
arpacık soğan
2 adet tavuk göğsü ya da dilediğiniz tavuk parçaları

Sosu için:
  • Bir yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Kekik
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı sıcak su
  • 2 adet defne yaprağı

AŞÇININ NOTU

Bir baş sarımsağı yatay olarak ikiye kesin. Sosun içine bal ilave edebilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak sebzeleri dilediğiniz gibi doğradıktan sonra fırın poşetini açın ve içine sebzelerinizi doldurun.
Sosu için ise tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Salçanın açılması için karışımın içine yaklaşık 1 çay bardağı sıcak su ilave edin.
Sosu hazırladıktan sonta tavukları da fırın poşetine alın. Tüm malzemelerin üzerine sos karışımını ilave edin. Poşete zarar vermeden malzemeleri sosla birlikte harmanlayın.
Poşetin ağız kısmını bağlayın ve fırın tepsisine alın. Fırın poşetinin üzerine kürdan yardımı ile delik açın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 50 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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