10 dakikada hazır: Fırın poşetinde sebzeli tavuk tarifi

İlk olarak sebzeleri dilediğiniz gibi doğradıktan sonra fırın poşetini açın ve içine sebzelerinizi doldurun.

Sosu için ise tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Salçanın açılması için karışımın içine yaklaşık 1 çay bardağı sıcak su ilave edin.

Sosu hazırladıktan sonta tavukları da fırın poşetine alın. Tüm malzemelerin üzerine sos karışımını ilave edin. Poşete zarar vermeden malzemeleri sosla birlikte harmanlayın.

Poşetin ağız kısmını bağlayın ve fırın tepsisine alın. Fırın poşetinin üzerine kürdan yardımı ile delik açın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 50 dakika pişirin. Afiyet olsun...