Baharat soslu ve narenciyeli tavuk tarifi

Tavuk yemekleri sofralarımızın vazgeçilmezidir ama tavuğu hiç böyle yemediniz... İşte baharat soslu narenciyeli tavuk tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:08
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

  • 6 adet tavuk baget
  • 2 adet tavuk göğsü
  • 2 adet kan portakalı
  • 2 adet mandalina
  • 1 adet lime (yeşil limon)

Baharat sosu için:

  • 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
  • 2 adet yıldız anason
  • 1 adet çubuk tarçın
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 2 çorba kaşığı nar ekşisi, tuz

YAPILIŞI

  • Baharat sosu için zencefil, yıldız anason ve tarçını bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ilave edip yarım saat bekletin.
  • Portakal, mandalina ve limeyi dilimleyip yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.
  • Tavuk parçalarını baharatlı sosa bulayın ve narenciyelerin üzerine yerleştirin.
  • Tepsinin üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kapatın.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
  • Sürenin sonunda pişirme kağıdı ve folyoyu alıp tavuklar iyice kızarana dek pişirin

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