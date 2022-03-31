Bu lezzet sofralarınızın yıldızı olacak! Tavuklu sultan kebabı tarifi

İftar sofralarınıza, davet menüze ve ana yemeklerinize yakışacak bir lezzet... Tavuklu sultan kebabı masalarınızın vazgeçilmezi olacak. Yumuşacık ağızda dağılan tavuklarıyla ve eşsiz sosuyla herkesin bayılacağı bu tarifi mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:25
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 40 dakika
  • Adet : 180 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yufka
  • 400 gram tavuk pirzola
  • 400 gram tavuk göğsü
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet patlıcan
  • 1 su bardağı bezelye
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Kekik
  • Tuz
  • Zerdeçal
  • Üzeri için, kaşar peyniri rendesi

Beşamel sos için:

  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

YAPILIŞI

  1. İlk olarak patlıcanı soyarak küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile kızartın.
  2. Süzgeçten geçirerek yağının süzmesini bekleyin bu arada tavukları soteleyin.
  3. Tavukları kuş başı doğrayın ve tencereye alarak pişirin.
  4. Rengi döndüğünde ve suyunu saldığında yemeklik doğranmış soğanı ekleyin.
  5. Soğanlar yumuşadıktan sonra salçayı ve isteğe bağlı kullanacaksanız eğer ketçabı ilave edin.
  6. Kapağını kapatın, 4-5 dk. kadar pişmeye bırakın.
  7. Suyunu çektikten sonra bezelye ile patlıcanı ilave edin.
  8. Baharatları da ekleyerek 3-4 dk. daha pişirin.
  9. Tavuklarartık pişmiş olmalılar.
  10. Beşamel sos için; tereyağını eritin ve unu kavurun.
  11. Üzerine sütü ilave ederek çırpıcı yardımı ile topak kalmayacak şekilde koyulaşıp göz göz olana kadar karıştırarak pişirin.
  12. Son olarak tuzunu ilave ederek ocaktan alın.
  13. Bir kaseye 4'e böldüğünüz yufkadan serin.
  14. Yufkanın kenarlarından parçalar kopartarak çukur olan kısma bir kat daha serin.
  15. Kaseye tavuklu harçtan koyarak, kasenin kenarlarından sarkan yufkaları üzerine kapatın.
  16. Yağlanmış fırın kabına ters çevirin.
  17. Tüm malzemeyi bu şekilde yaptıktan sonra üzerleri beşamel sostan her birine eşit miktarda olacak şekilde dökün.
  18. 190 derece fırında yufkalar pembeleşene kadar pişirin.
  19. Sonra üzerine kaşar peyniri rendesi serpin ve tekrar fırına sürün.
  20. Yemeğimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA