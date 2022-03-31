Bu lezzet sofralarınızın yıldızı olacak! Tavuklu sultan kebabı tarifi
İftar sofralarınıza, davet menüze ve ana yemeklerinize yakışacak bir lezzet... Tavuklu sultan kebabı masalarınızın vazgeçilmezi olacak. Yumuşacık ağızda dağılan tavuklarıyla ve eşsiz sosuyla herkesin bayılacağı bu tarifi mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:42Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:25
1 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
40 dakika
Adet :
180 kcal
MALZEMELER
2 adet yufka
400 gram tavuk pirzola
400 gram tavuk göğsü
1 adet kuru soğan
1 adet patlıcan
1 su bardağı bezelye
2 yemek kaşığı domates salçası
Pul biber
Karabiber
Kekik
Tuz
Zerdeçal
Üzeri için, kaşar peyniri rendesi
Beşamel sos için:
1,5 yemek kaşığı un
1,5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
YAPILIŞI
İlk olarak patlıcanı soyarak küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile kızartın.
Süzgeçten geçirerek yağının süzmesini bekleyin bu arada tavukları soteleyin.
Tavukları kuş başı doğrayın ve tencereye alarak pişirin.
Rengi döndüğünde ve suyunu saldığında yemeklik doğranmış soğanı ekleyin.
Soğanlar yumuşadıktan sonra salçayı ve isteğe bağlı kullanacaksanız eğer ketçabı ilave edin.
Kapağını kapatın, 4-5 dk. kadar pişmeye bırakın.
Suyunu çektikten sonra bezelye ile patlıcanı ilave edin.
Baharatları da ekleyerek 3-4 dk. daha pişirin.
Tavuklarartık pişmiş olmalılar.
Beşamel sos için; tereyağını eritin ve unu kavurun.
Üzerine sütü ilave ederek çırpıcı yardımı ile topak kalmayacak şekilde koyulaşıp göz göz olana kadar karıştırarak pişirin.
Son olarak tuzunu ilave ederek ocaktan alın.
Bir kaseye 4'e böldüğünüz yufkadan serin.
Yufkanın kenarlarından parçalar kopartarak çukur olan kısma bir kat daha serin.
Kaseye tavuklu harçtan koyarak, kasenin kenarlarından sarkan yufkaları üzerine kapatın.
Yağlanmış fırın kabına ters çevirin.
Tüm malzemeyi bu şekilde yaptıktan sonra üzerleri beşamel sostan her birine eşit miktarda olacak şekilde dökün.
190 derece fırında yufkalar pembeleşene kadar pişirin.
Sonra üzerine kaşar peyniri rendesi serpin ve tekrar fırına sürün.